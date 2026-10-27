Gölcük'te meclis üyesi öldürüldü, zanlı İznik'te yakalandı

olayın ayrıntıları:

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokakta gerçekleşen olayda, Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Murat Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., iddialara göre tabancayla Saral'a ateş etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Saral, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrasında Saral'ın yakınları ve çok sayıda kişi hastaneye geldi.

şüphelinin yakalanması:

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan tespitler sonucu şüpheli A.İ.U.'nun kişisel aracıyla Bursa'nın İznik ilçesine gittiği belirlendi. İznik'te bir akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan şüpheli, önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

soruşturma ve güvenlik çalışması:

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor ve ifadelere başvuruluyor. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri ile olayın detaylarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE MHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ MURAT SARAL, TARTIŞTIĞI KİŞİNİN TABANCAYLA ATEŞ AÇMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. YAŞANAN OLAY SONRASI BURSA’YA KAÇAN ŞÜPHELİ, İZNİK’TE AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI.