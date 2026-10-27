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Kırıkkale'de cumhuriyet coşkusu: Önal'dan birlik çağrısı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'nda Cumhuriyetin 103. yılını kutladı ve milli değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 01:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırıkkale'de cumhuriyet coşkusu: Önal'dan birlik çağrısı

kutlama programı:

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı. Etkinlik, Kasaba Kültür Sanat tarafından gerçekleştirildi ve Önal, kentteki vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

Önal'ın vurguları:

Konuşmasında Cumhuriyetin önemine dikkat çeken Önal, "Cumhuriyet, büyük fedakarlıklarla kazanılan bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır" dedi. Belediye başkanı, milli değerlere sahip çıkmanın önemini yineleyerek toplumun ortak sorumluluğuna işaret etti.

Sorumluluk ve teşekkür:

Önal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına atfen, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere taşımak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı. Ayrıca programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve kutlamalara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN CUMHURİYET BALOSU'NA KATILARAK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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