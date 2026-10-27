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Siverek'te üç katlı gelinlik mağazasında yangın: yüzlerce elbise kullanılamaz hale geldi

Siverek'te üç katlı gelinlik mağazasında gece çıkan yangında yüzlerce gelinlik ve çok sayıda ürün kullanılamaz hale geldi, zarar 15 milyon lira.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 00:54

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 01:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siverek'te üç katlı gelinlik mağazasında yangın: yüzlerce elbise kullanılamaz hale geldi

Siverek'te gelinlik mağazasında gece yangını

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde üç katlı bir gelinlik mağazasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek mağazanın tamamına yayıldı. Olay, Kale Mahallesi Şair İbrahim Rafet Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi.

yangının seyri ve müdahale:

Mağaza kapalıyken başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Alevler hızla üç kata yayıldı ve durumu fark edenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

maddi kayıp ve soruşturma:

Yangında mağazada bulunan yüzlerce gelinlik yanarak kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ürün de zarar gördü. İlk tespitlere göre maddi kaybın yaklaşık 15 milyon lira civarında olduğu bildirildi. Olayla ilgili çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SİVEREK YANGIN

SİVEREK YANGIN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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