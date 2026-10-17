Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Gölcük'te sağanak sonrası seferberlik: 65 kişi tahliye edildi, riskli bölgelerde acil müdahale yürütülüyor

Gölcük'te yoğun yağış nedeniyle Halıdere'de 6 blok, 51 dairede 65 kişi tahliye edildi; belediye ve AFAD kriz merkezinden koordineli müdahale yürütüyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Gölcük'te sağanak sonrası seferberlik: 65 kişi tahliye edildi, riskli bölgelerde acil müdahale yürütülüyor

olayın kısa özeti:

Gölcük'te etkili olan yoğun yağış sonrası belediye ekipleri, su baskınları ve toprak kayması risklerine karşı sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Halıdere Körfez Mahallesi'nde 6 blok, 51 dairede 65 kişinin yaşadığı bina, olası çökme ve toprak kayması tehlikesine karşı AFAD ekiplerinin incelemesi sonrasında tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Gölcük Belediyesi tarafından belediye tesislerine yerleştirilerek barınma ihtiyaçları karşılandı; yatalak bir hasta ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

çöken istinat duvarı yerinde incelendi:

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile birlikte Topçular Mahallesi İlhan Tuba Caddesi üzerindeki Beyaz Evler Sitesi sınırlarında çöken istinat duvarını yerinde inceledi. Başkan Sezer, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve tehlike oluşturan yapının güvenli şekilde kaldırılması için yapılan planlamayı açıkladı. Öncelikle yol ile duvar arasında kalan toprağın alınması, ardından duvarın kontrollü şekilde yol tarafına doğru yıkılarak kaldırılması planlanıyor.

yeni istinat duvarı projesi ve güvenlik önlemleri:

Mevcut istinat duvarının güvenli şekilde kaldırılmasının ardından bölge için yeni istinat duvarı projesi hazırlanıyor. Müteahhit firma tarafından hazırlanan proje, belediyenin onayından sonra uygulamaya alınacak. Yapılacak işler; risklerin ortadan kaldırılması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına odaklanacak. Hasar tespitleri doğrultusunda bazı konutlar boşaltılırken, etkilenen ailelerden biri geçici olarak belediye tesislerinde misafir ediliyor.

saha müdahaleleri ve altyapı temizliği:

Aynı zamanda belediye ekipleri, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için teknik müdahalelere devam ediyor. Ömer Seyfettin Ortaokulu zemin katındaki su baskınına pompa desteğiyle müdahale edilip biriken su tahliye edildi ve temizlik çalışmaları yapıldı. Ekipler, mazgal, gider ve rögar temizliğini düzenli şekilde gerçekleştiriyor; su birikintilerinin olduğu noktalarda pompalarla tahliye, kapanan yollarda iş makineleriyle temizlik uygulanıyor. Ayrıca devrilen ağaçlar kesilip bulundukları yerden kaldırılıyor.

kriz yönetimi ve kurumsal koordinasyon:

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer koordinasyonunda kurulan kriz yönetim merkezi, ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Merkez, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, günlük yaşamın olumsuz etkilenmesini önlemek ve oluşabilecek yeni risklere hızlı müdahale etmek amacıyla sahadaki ekipleri koordine ediyor. Belediye, tahliye edilen ve etkilenen vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

GÖLCÜK’TE YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN SU BASKINLARI VE ÇÖKMELERE KARŞI EKİPLER SEFERBER OLDU....

GÖLCÜK’TE YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN SU BASKINLARI VE ÇÖKMELERE KARŞI EKİPLER SEFERBER OLDU. HALIDERE’DE 65 KİŞİNİN YAŞADIĞI BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLİRKEN VATANDAŞLAR BELEDİYE TESİSLERİNE YERLEŞTİRİLDİ; SU BASKINLARINA MÜDAHALE EDİLİP RİSKLİ BÖLGELERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilimfest'te çocuklar KAAN ve MEMATT maketleriyle yerli savunmayı tanıdı
images

Tarsus'un mantarları Bartın'da gastronomiyle buluştu
images

Erzincan tulum peynirine dijital koruma: e-ticarette sahtecilik takibe alındı
images

Çocuklar Kayseri Bilimfest'te KAAN ve MEMATT maketleriyle yerli savunmayı keşfet...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'de gıdanın stratejik önemi konuşuldu

Veteriner adayları Kastamonu'da beyaz önlükle mesleğe ilk adımı attı

Bilecik'te ortak alan tahribatı: parkta yakılan ateş tepkilere neden oldu

Evde arama yaptığını söyleyip eldivenle cüzdandan para çalan şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi