Gölcük'te sağanak sonrası seferberlik: 65 kişi tahliye edildi, riskli bölgelerde acil müdahale yürütülüyor

olayın kısa özeti:

Gölcük'te etkili olan yoğun yağış sonrası belediye ekipleri, su baskınları ve toprak kayması risklerine karşı sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Halıdere Körfez Mahallesi'nde 6 blok, 51 dairede 65 kişinin yaşadığı bina, olası çökme ve toprak kayması tehlikesine karşı AFAD ekiplerinin incelemesi sonrasında tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, Gölcük Belediyesi tarafından belediye tesislerine yerleştirilerek barınma ihtiyaçları karşılandı; yatalak bir hasta ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

çöken istinat duvarı yerinde incelendi:

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile birlikte Topçular Mahallesi İlhan Tuba Caddesi üzerindeki Beyaz Evler Sitesi sınırlarında çöken istinat duvarını yerinde inceledi. Başkan Sezer, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve tehlike oluşturan yapının güvenli şekilde kaldırılması için yapılan planlamayı açıkladı. Öncelikle yol ile duvar arasında kalan toprağın alınması, ardından duvarın kontrollü şekilde yol tarafına doğru yıkılarak kaldırılması planlanıyor.

yeni istinat duvarı projesi ve güvenlik önlemleri:

Mevcut istinat duvarının güvenli şekilde kaldırılmasının ardından bölge için yeni istinat duvarı projesi hazırlanıyor. Müteahhit firma tarafından hazırlanan proje, belediyenin onayından sonra uygulamaya alınacak. Yapılacak işler; risklerin ortadan kaldırılması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına odaklanacak. Hasar tespitleri doğrultusunda bazı konutlar boşaltılırken, etkilenen ailelerden biri geçici olarak belediye tesislerinde misafir ediliyor.

saha müdahaleleri ve altyapı temizliği:

Aynı zamanda belediye ekipleri, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için teknik müdahalelere devam ediyor. Ömer Seyfettin Ortaokulu zemin katındaki su baskınına pompa desteğiyle müdahale edilip biriken su tahliye edildi ve temizlik çalışmaları yapıldı. Ekipler, mazgal, gider ve rögar temizliğini düzenli şekilde gerçekleştiriyor; su birikintilerinin olduğu noktalarda pompalarla tahliye, kapanan yollarda iş makineleriyle temizlik uygulanıyor. Ayrıca devrilen ağaçlar kesilip bulundukları yerden kaldırılıyor.

kriz yönetimi ve kurumsal koordinasyon:

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer koordinasyonunda kurulan kriz yönetim merkezi, ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Merkez, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, günlük yaşamın olumsuz etkilenmesini önlemek ve oluşabilecek yeni risklere hızlı müdahale etmek amacıyla sahadaki ekipleri koordine ediyor. Belediye, tahliye edilen ve etkilenen vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

GÖLCÜK’TE YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN SU BASKINLARI VE ÇÖKMELERE KARŞI EKİPLER SEFERBER OLDU. HALIDERE’DE 65 KİŞİNİN YAŞADIĞI BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLİRKEN VATANDAŞLAR BELEDİYE TESİSLERİNE YERLEŞTİRİLDİ; SU BASKINLARINA MÜDAHALE EDİLİP RİSKLİ BÖLGELERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI.