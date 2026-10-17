Gölcük'te tarihten bugüne kadın ve aile dergileri konuşuldu

Gölcük'te dergi tarihine odaklanan sempozyum tamamlandı

Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği 8. Edebiyat Sempozyumları kapsamında gerçekleştirilen Kadın ve Aile Dergileri Sempozyumu, 32 akademisyenin katılımıyla Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda yapılan 9 oturum boyunca devam etti. İki gün süren program, edebiyat ve yayıncılık tarihine dair kapsamlı tartışmalara sahne oldu.

Sempozyumun kapsamı:

Oturumlarda Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar uzanan süreçte kadın dergiciliği, kadın basını, aile ve kadın kimliğinin inşası, modernleşme, edebiyat, eğitim, çocukluk ve toplumsal-kültürel dönüşüm gibi başlıklar çok yönlü şekilde ele alındı. Sunumlarda Servet-İ Fünun, Dergâh, Mecmuası, Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek, Sırat-ı Müstakim-Sebilürreşad ve Mehmet Akif, Diriliş ve Sezai Karakoç, Mavera, Hareket ve Nurettin Topçu sempozyumları örnekleri gibi yayınların tarihsel rolleri tartışıldı.

Sunumların paylaşımı ve kapanış değerlendirmesi:

Programda söz alan akademisyenler dinleyicilere tarihsel bağlamda zengin bilgiler sundu; sunumların ilerleyen dönemde kitaplaştırılması hedefleniyor. Kapanışta konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bildirilerin kısa sürede kitap haline getirilmesini ve sempozyumun edebiyat-kültür dünyasına kalıcı katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

Sezer, organizasyondaki emeğe özel vurgu yaparak şu teşekkürleri iletti: "Sempozyumun düzenlenmesinde büyük emekleri olan Sempozyum Düzenleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ali Kurt'a, açılışa katılan ve oturum başkanlığı yapan Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'a, Başkan Yardımcım İbrahim Uzuner'e ve emeği geçen tüm personelimize; sempozyuma bildiri sunan saygıdeğer akademisyenlere, yazarlara ve gerek Kervansaray Kültür Yapısı'nda gerekse sosyal medyada sempozyumu takip eden kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum."

Gölcük Belediyesi'nin sempozyum geleneği, farklı disiplinlerden katılımla dergi ve yayın tarihine ilişkin kaynak oluşturma amaçlı çalışmaları sürdürmeyi hedefliyor; bu etkinlik de yerel düzeyde akademik üretimi görünür kıldı.

GÖLCÜK’TE DÜZENLENEN KADIN VE AİLE DERGİLERİ SEMPOZYUMU, 32 AKADEMİSYENİN KATILIMIYLA 9 OTURUMDA TAMAMLANDI. OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KADIN DERGİCİLİĞİ VE AİLE TEMALI YAYINLARIN ELE ALINDIĞI SEMPOZYUMDA SUNULAN BİLDİRİLERİN KİTAP HALİNE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.