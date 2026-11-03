Osmaniye kırsalında takla atan otomobil tarlaya düştü, dört kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:
Kaza, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve yol kenarındaki tarlaya düştü.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine ihbarın ardından kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve hasta nakli:
Sahada ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale ederek durumlarına göre ambulanslarla en yakın hastaneye sevk etti. Yaralıların genel durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Soruşturma başlatıldı:
Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kaza nedenine ilişkin çalışmalar ile ilgili değerlendirmeler sürüyor ve gerekli kayıtlar tutuluyor.
Osmaniye’de otomobil takla atarak tarlaya düştü: 4 yaralı
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