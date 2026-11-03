Osmaniye kırsalında takla atan otomobil tarlaya düştü, dört kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve yol kenarındaki tarlaya düştü.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine ihbarın ardından kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve hasta nakli:

Sahada ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale ederek durumlarına göre ambulanslarla en yakın hastaneye sevk etti. Yaralıların genel durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kaza nedenine ilişkin çalışmalar ile ilgili değerlendirmeler sürüyor ve gerekli kayıtlar tutuluyor.

Osmaniye’de otomobil takla atarak tarlaya düştü: 4 yaralı