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Osmaniye kırsalında takla atan otomobil tarlaya düştü, dört kişi yaralandı

Osmaniye-Kadirli kara yolunda sürücünün kontrolü kaybettiği otomobil takla atıp tarlaya düştü; dört kişi yaralandı, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Osmaniye kırsalında takla atan otomobil tarlaya düştü, dört kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve yol kenarındaki tarlaya düştü.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine ihbarın ardından kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve hasta nakli:

Sahada ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale ederek durumlarına göre ambulanslarla en yakın hastaneye sevk etti. Yaralıların genel durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kaza nedenine ilişkin çalışmalar ile ilgili değerlendirmeler sürüyor ve gerekli kayıtlar tutuluyor.

Osmaniye’de otomobil takla atarak tarlaya düştü: 4 yaralı

Osmaniye’de otomobil takla atarak tarlaya düştü: 4 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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