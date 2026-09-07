Gölköy'de hayvancılık projesi öncesi arazi etüdü: tarım arazileri gözetiliyor

Gölköy'de arazi etüt çalışması gerçekleştirildi

İğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Gölköy köyünde, hayvancılık tesisi yapılması planlanan alanda detaylı bir arazi etüt çalışması yapıldı. Ekipler, alanın toprak yapısı ile mevcut tarımsal kullanımını yerinde inceledi ve saha bulgularını raporladı.

etüdün kapsamı:

Çalışmayı yürüten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde arazinin fiziksel yapısını, toprak özelliklerini, çevrede sürdürülen tarımsal faaliyetleri ve arazi kullanım durumunu değerlendirdi. Saha incelemeleri, planlanan tesisin alanla ilişkisini ve olası etkilerini ortaya koymaya yönelik veriler topladı.

amaç ve takip çalışmaları:

Etüt, 106 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde gerçekleştirildi ve çalışmalar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde yapıldı. İncelemenin temel hedefi, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını önlemek ve bölgenin tarımsal üretim potansiyelini korumaktır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarım arazilerinin korunmasına yönelik bu tür etüt ve denetim çalışmalarının süreceğini ve alınan saha bulgularına göre gerekli yönlendirmelerin yapılacağını bildirdi.

IĞDIR’DA TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI İÇİN ARAZİ ETÜT ÇALIŞMASI YAPILDI