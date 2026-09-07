Hayrabolu’da avcıların karşılaştığı 270 kilogramlık yaban domuzu bölgeyi şaşırttı

Hayrabolu'da sürek avında dev yaban domuzu avlandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çene Mahallesi'nin Sarıyer mevkiinde düzenlenen sürek avı sırasında avcılar, yaklaşık 270 kilogram ağırlığında büyük bir yaban domuzuyla karşılaştı. Domuz kısa sürede araziye doğru ilerleyince avcılar peşinden giderek müdahale etti.

Olay anı:

Karşılaşmanın ardından gelişen kısa takip ve müdahale sonucunda söz konusu yaban domuzu avlandı. Hareketliliğin ve domuzun boyutunun beklenenden büyük olması, av ekibini hızlı karar almaya zorladı.

Avcıların tepkisi:

Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Mehmet Kıral, "Yıllardır bu bölgede avcılık yapıyorum ancak böylesine büyük bir domuzu ilk kez gördüm. Avladığımız domuzun büyüklüğü hepimizi şaşırttı" dedi. Olay yerinde çekilen fotoğraflar da domuzun boyutunu belgeledi.

Gözlemler ve avcıların ifadeleri, bölgedeki avcılık deneyimiyle birlikte değerlendirildiğinde bu tür büyük bireylerin nadiren görüldüğünü ortaya koydu. Avcıların paylaştığı fotoğraflar, olayın boyutunu kamuoyuna aktardı.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE SÜREK AVINA ÇIKAN AVCILAR, YAKLAŞIK 270 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA DEV BİR YABAN DOMUZU AVLADI. DOMUZUN BÜYÜKLÜĞÜ, BÖLGEDE UZUN YILLARDIR AVCILIK YAPAN AVCILARI DA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ.