Sahil yolunda fındık kurutma çilesi sağanak üreticiyi vurdu

hasat sonrası kurutma telaşı:

Giresun'da fındık hasadı sona yaklaşırken, üreticiler topladıkları ürünü kurutmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Köylerde yeterli harman alanı bulunmaması nedeniyle bazı üreticiler, daha erken kurutma imkânı bulmak amacıyla kent merkezindeki Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki açık alanları harman yerine çevirdi. Ancak son günlerde etkili olan sağanak yağış, serilen fındıkların su altında kalmasına neden oldu.

sahil yolunda serim ve sorunlar:

Mevsimsel koşulların etkisiyle fındık bazı bölgelerde geç olgunlaştı ve hasat gecikti. Hasadın gecikmesi, kurutma sürecinin de kısalmasını zorunlu kıldı; bu nedenle üreticiler uygun düz, güneş gören harman alanı olmadığı köylerden kent merkezine taşındı. Sahil yolu kenarındaki açık araziler, kurutma için pratik bir çözüm sağlasa da yağışlı havalar bu yöntemin risklerini ortaya koydu.

Yağış sonrası ıslanan fındıklar, hem kurutma süresini uzatıyor hem de nemin yol açtığı kalite ve randıman kaybı riski doğuruyor. Üreticiler, ürünü yeterince kurutmadan depolamak veya teslim etmek istemiyor; bunun, satış fiyatı ve ürün kalitesine doğrudan yansıyacağını belirtiyorlar.

üreticilerin beklentileri ve öncelikleri:

Üreticiler, hasat ettikleri fındığı uygun koşullarda kurutup muhafaza etmeyi ve böylece Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'ne kalite kaybı yaşanmadan teslim etmeyi amaçlıyor. İyi kurutulmuş fındığın piyasada daha yüksek fiyattan değerlendirilmesi hedefleniyor; bu nedenle hava şartlarının normale dönmesini bekleyen üreticiler, serim çalışmalarını yağışlara göre yeniden planlamak zorunda kaldı.

Kısa vadede üreticiler hava durumuna bağlı olarak serimi kaldırıp yeniden sermek, kurutma sürelerini uzatmak ya da geçici koruyucu önlemler almak gibi uygulamalarla hasarı sınırlamaya çalışıyor. Ancak bu önlemler ilave işçilik ve zaman maliyeti getiriyor.

görünüm ve olası etkiler:

Mevcut tablo, bölgedeki üreticilerin yıl sonu gelir beklentileri ve ürün kalitesi açısından önemli bir belirleyici olarak öne çıkıyor. Üreticiler, uygun harman alanlarına erişimin zor olduğu köylerde alternatif alan arayışını sürdürüyor ve hava koşullarının düzeldiği an kurutma çalışmalarını yoğunlaştırmayı planlıyor.

Yetkililer ve üreticiler, kısa süreli yağışların ardından hava şartlarının takip edilmesini ve serim yapılan alanların hızlı şekilde kontrol edilmesini tavsiye ediyor; üreticiler ise ürünün zarar görmemesi için sabırla uygun kurutma koşullarının oluşmasını bekliyor.

KÖYLERDE YETERLİ HARMAN ALANI BULUNMAYAN BAZI ÜRETİCİLER, FINDIKLARINI DAHA ERKEN KURUTABİLMEK AMACIYLA KENT MERKEZİNDEKİ KARADENİZ SAHİL YOLU KENARINDAKİ ALANLARI HARMAN YERİNE DÖNÜŞTÜRDÜ.