Kadın üreticilere Kazdağları projesi kapsamında çevre ve gıda güvenliği eğitimi verildi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliği çerçevesinde, Kazdağları Projesi kapsamında kadın üreticilere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte çevre bilinci, bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının güvenli yönetimi ve yöresel gıda üretiminde hijyen konuları öne çıktı.

Program ve katılımcılar:

Programa İl Müdürü Ergün Demirhan, İl Müdür Yardımcısı İbrahim Büyükgaga, il ve ilçe müdürlüğü yöneticileri ile FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ormancılık Sorumlusu Ekrem Yazıcı ve FAO Ormancılık Uzmanı Esra Türkyılmaz katıldı. Eğitimde Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinden gelen kadın üreticiler yer aldı ve programda katılımcıların soruları ele alındı.

Eğitim içeriği ve uygulamalı uygulamalar:

Esra Türkyılmaz tarafından Kazdağları Projesi’nin amacı, hedefleri ve yürütülen faaliyetler aktarıldı. Teknik personel tarafından çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik, bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının güvenli yönetimi, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve iyi tarımsal uygulamalar hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca yöresel gıda üretiminde hijyen, gıda güvenilirliği, kurutma, muhafaza, ambalajlama ve etiketleme konuları ele alındı.

Programda üçlü durulama yöntemi ile atıkların nasıl güvenli hale getirileceği ve atık toplama ekipmanlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcıların yönelttiği sorular cevaplandırılarak, pratik adımlar ve yerel üretimde dikkat edilmesi gereken hususlar yeniden vurgulandı.

ÇANAKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KADIN ÜRETİCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ VE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ.