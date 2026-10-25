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Gönen'de emlak bağlantılı soruşturma derinleşti: ikinci operasyonda 4 tutuklama

25 Mart 2026'deki ikinci operasyonda, Gönen'deki emlak bağlantılı dolandırıcılık soruşturmasında 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gönen'de emlak bağlantılı soruşturma derinleşti: ikinci operasyonda 4 tutuklama

Gönen'de emlak bağlantılı soruşturma derinleşti: ikinci operasyonda 4 tutuklama

Balıkesir'in Gönen ilçesinde emlakçılık faaliyetleriyle bağlantılı dolandırıcılık iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

operasyon ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında, 25 Mart 2026 tarihinde Balıkesir ve Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin ortak operasyonu yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; hakkında tutuklama kararı verilen isimler arasında başka bir dosyadan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtilen emlakçı P.A. ile İ.P., F.B. ve S.B. yer aldı.

soruşturmanın kapsamı ve soru işaretleri:

İddiaların ilk olarak Ağustos 2025'te gündeme gelmesinin ardından, soruşturma genişletilerek Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı'na 25 Mart 2026'da suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kapsamında mali işlemler ile kamu görevlilerine yönelik iddialar da araştırılıyor; bu kapsamda görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirilen 4 kamu personeli şüpheliler arasında yer alıyor.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ve ilgili banka kayıtları, tapu işlemleri ile sorumluluk ilişkilerinin incelendiği öğrenildi. Adli süreç ilerledikçe delil durumu ve sorumluluk paylaşımları netleşecek, savcılığın yürüttüğü inceleme devam ediyor.

GÖNEN ADALET SARAYI

GÖNEN ADALET SARAYI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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