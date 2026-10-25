Düzce'de caminin mimarı hoca son yolculuğuna uğurlandı: Prof. Dr. Ayhan Şamandar

Tören detayları:

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde görev yapan Prof. Dr. Ayhan Şamandar, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Öğrencileri ve kent sakinlerince sevilen Şamandar'ın cenaze programı, yapımında ve planlanmasında büyük emeği bulunan İlahiyat Fakültesi Camisi'nde gerçekleştirildi. Cenaze namazını Düzce İl Müftüsü Osman Aydın kıldırdı.

Vali'nin vurguları:

Düzce Valisi Mehmet Makas, törende yaptığı konuşmada Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın kent için ortaya koyduğu hizmetleri ve cami çalışmalarındaki kararlılığını anlattı. Makas, Şamandar için camilerin yalnızca namaz kılınan mekânlar olmadığını, aynı zamanda inananları birleştiren yerler olduğunu ifade etti. Vali, hocanın özellikle üniversite yanındaki mabedin talebelerin yetiştirilmesi ve sahiplenilmesi açısından ne kadar önemli olduğuna ilişkin görüşlerini hayata geçirdiğine dikkat çekti.

Konuşmasında Makas, Şamandar'ın yabancı öğrenciler başta olmak üzere garip ve kimsesizlere sahip çıktığını, talebelere yönelik desteğinin yanı sıra ilim ve irfan yuvası oluşturma çabalarının da öne çıktığını söyledi. Vali, hocanın yaptıklarının mükâfatını Allah'tan dilediğini belirterek, Allah gani gani rahmet eylesin temennisinde bulundu.

Katılımcılar ve defin:

Cenaze törenine; Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, öğrencileri, sevenleri ve ailesi katıldı. Yapımında emeği bulunduğu İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğrencileri ve sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlanan Prof. Dr. Ayhan Şamandar, törenin ardından Düzce Şehir mezarlığı'na defnedildi.

Üniversite ve toplum için bıraktığı iz:

Şamandar'ın özellikle üniversite hayatına ve cami çalışmalarına yaptığı katkılar törende sıkça anıldı. Katılımcılar, hocanın sadece fiziksel mekânların inşasında değil, aynı zamanda talebelere sahip çıkma ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olma konusunda da örnek teşkil ettiğini vurguladı. Birçok konuşmacı, onun gençlerle kurduğu yakın ilişkinin ve sosyal duyarlılığının altını çizdi.

Cenaze programı boyunca hoca için yapılan dualar ve yapılan konuşmalar, Düzce camiasında derin bir üzüntü yarattı. Programda adı geçen iş birlikleri ve dostluklar, Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın hem akademik hem de toplumsal yaşamda bıraktığı etkinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN İNŞAAT MÜHENDİSİ PROF. DR. AYHAN ŞAMANDAR GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ. SEVİLEN PROFESÖR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.