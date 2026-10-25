Kazada yaşamını yitiren Kayseri polis memuruna veda töreni

Geçici görevlendirme ile Artvin'de bulunan polis memuru Ahmet Sami Kılıçkaya, 11 Ağustos'ta geçirdiği kaza sonucu yaralanmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kılıçkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

kaza ve tedavi süreci:

11 Ağustos tarihinde Artvin'de meydana gelen kaza sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıçkaya'nın tedavisi sürerken, sağlık ekiplerinin çabaları yetersiz kaldı ve polis memuru yaşamını yitirdi. Olayın ardından emniyet birimleri süreci takip etti.

tören ve cenaze işlemleri:

Kılıçkaya için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Furkan Manav, il emniyet müdür yardımcıları, emniyet personeli ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Törenin ardından polis memuru Kılıçkaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi. Kayseri emniyet teşkilatı, meslektaşlarının vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

GEÇİRDİĞİ KAZA SONRASI YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBEDEN KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNDA GÖREVLİ POLİS MEMURU AHMET SAMİ KILIÇKAYA İÇİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ.