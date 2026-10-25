Dolar 49,7436 +0,05%
Euro 55,7635 +0,02%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.409,81 -1,29%
EUR/USD 1,1213 -0,08%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Kazada yaşamını yitiren Kayseri polis memuruna veda töreni

Artvin'de geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Ahmet Sami Kılıçkaya için Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde tören yapıldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 16:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kazada yaşamını yitiren Kayseri polis memuruna veda töreni

Kazada yaşamını yitiren Kayseri polis memuruna veda töreni

Geçici görevlendirme ile Artvin'de bulunan polis memuru Ahmet Sami Kılıçkaya, 11 Ağustos'ta geçirdiği kaza sonucu yaralanmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kılıçkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

kaza ve tedavi süreci:

11 Ağustos tarihinde Artvin'de meydana gelen kaza sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıçkaya'nın tedavisi sürerken, sağlık ekiplerinin çabaları yetersiz kaldı ve polis memuru yaşamını yitirdi. Olayın ardından emniyet birimleri süreci takip etti.

tören ve cenaze işlemleri:

Kılıçkaya için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Furkan Manav, il emniyet müdür yardımcıları, emniyet personeli ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Törenin ardından polis memuru Kılıçkaya'nın cenazesi, defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi. Kayseri emniyet teşkilatı, meslektaşlarının vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

GEÇİRDİĞİ KAZA SONRASI YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN...

GEÇİRDİĞİ KAZA SONRASI YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBEDEN KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNDA GÖREVLİ POLİS MEMURU AHMET SAMİ KILIÇKAYA İÇİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazze'de ekmek için saatlerce süren kuyruklar ve fırınların zor dayanışı
images

Kemer golf’te zafer: Erdoğan Demirören ve Canan Ediboğlu Antalya finalinde
images

Haymana’da palamut ve mısırın öne çıktığı ikinci balık festivali
images

Beyoğlu'ndaki seçimde 172 sandık kuruldu: resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Koca...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtardı

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı