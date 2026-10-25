Samsun'da 9 bin 746 sentetik hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonun kapsamı

Samsun Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çerçevesinde İlkadım ilçesinde bir şahsın kullandığı ikamet ve arsada arama yaptı. Yapılan aramada ele geçirilen maddeler, operasyonun boyutunu ortaya koydu.

Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramalarda 9 bin 746 adet sentetik ecza hap, 7 adet ecstasy hap ve 2,78 gram esrar bulundu. Bulunan ilaç ve uyuşturucu maddeler, güvenlik güçleri tarafından delil niteliğinde kayıt altına alındı.

Şüpheliye ilişkin işlem:

Olayla ilgili olarak K.T.Ç. (30) gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulama ve işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 30 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.