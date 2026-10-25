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Cumhuriyet meydanı'nda gerginlik: bıçaklı şahıs polisin iknasıyla sakinleştirildi

Gerede'de elinde bıçakla bağıran bir kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından iletişim kurularak ikna edildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Cumhuriyet meydanı'nda gerginlik: bıçaklı şahıs polisin iknasıyla sakinleştirildi

Cumhuriyet meydanı'nda bıçakla gerginlik

Olay, Bolu'nun Gerede ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçak bulunan bir şahıs bağırmaya başladı ve kendisine zarar vereceğini söyledi.

polis müdahalesi ve ikna süreci:

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri intikal etti. Ekipler, şahısla iletişim kurarak sakinleştirmeye çalıştı ve yapılan görüşmeler sonucunda şüpheli ikna edilerek kontrol altına alındı.

soruşturma ve takip:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sürecin detaylarına ilişkin resmi açıklama ve soruşturma sonuçları yetkililer tarafından duyurulacak.

GEREDE İLÇESİNDE ELİNDE BIÇAKLA BAĞIRAN VE KENDİSİNE ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLEYEN ŞAHIS, POLİS...

GEREDE İLÇESİNDE ELİNDE BIÇAKLA BAĞIRAN VE KENDİSİNE ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLEYEN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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