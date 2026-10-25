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Elektrik panosundan çıkan yangın 5 çocuklu aileyi evsiz bıraktı

Samsun Toptepe Mahallesi'nde elektrik panosundan çıkan yangınla evi yanan 5 çocuk babası Şaban İnan ve ailesi tüm eşyasını kaybedip evsiz kaldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elektrik panosundan çıkan yangın 5 çocuklu aileyi evsiz bıraktı

Canik Toptepe Mahallesi'nde elektrik panosundan çıkan yangın

Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde, kiracı olarak yaşayan 5 çocuk babası Şaban İnan'ın evinde elektrik panosundan başladığı tespit edilen yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler evin büyük bölümünü sardı.

Müdahale ve zarar:

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına sevk edilerek müdahale etti ve alevler söndürüldü. Ancak yangın sonucu evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan İnan'ın eşi dışarı çıkarak kurtuldu; olayda can kaybı veya yaralanma olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Mağduriyet ve beklentiler:

Yangın sonrası konuşan Şaban İnan, "Kış günü bu haldeyiz. Elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle evimizde hiçbir eşyamız kalmadı. Kalacak yerimiz yok, elde avuçta bir şeyimiz yok. Bu şekilde her şeyimiz gitti, mahvolduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Evin sahibi Şükrü Memiş ise evi tadilat yaptırmak için bankadan kredi çektiğini, krediyi ödeyemeden evin yanması nedeniyle kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti. Aile ve ev sahibi yetkililerden destek bekliyor.

İLKADIM İLÇESİNDE BİR EVDE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTIĞI BELİRLENEN YANGINDA, EVDEKİ TÜM EŞYALAR...

İLKADIM İLÇESİNDE BİR EVDE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTIĞI BELİRLENEN YANGINDA, EVDEKİ TÜM EŞYALAR YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ. KİRACI ŞABAN İNAN, AİLESİYLE BİRLİKTE MAĞDUR OLDUKLARINI BELİRTTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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