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Gönüllüler Niğde'de dayanışma ve kültürü keşfediyor

228. Dönem Damla Gönüllülük Hareketi ile 40 genç, 21-30 Ağustos'ta Niğde'de bir araya gelerek gönüllülük, dayanışma ve kültür çalışmalarına katılıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gönüllüler Niğde'de dayanışma ve kültürü keşfediyor

Niğde Valiliği'nde Damla gönüllüleri ağırlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 228. Dönem Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında farklı şehirlerden gelen 40 gönüllü genç, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda ağırlandı.

Programın içeriği:

Etkinlik 21 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'a kadar devam ediyor. Program kapsamında gençler gönüllülük, sosyal sorumluluk ve dayanışma faaliyetlerine katılıyor; uygulamalı çalışmalar ve toplantılarla deneyim paylaşımları gerçekleştiriliyor. Niğde'de düzenlenen buluşmada yetkililer, yürütülen çalışmalar hakkında sohbet ederken gençlerin şehrin tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzelliklerine ilişkin gözlemleri de dinlendi.

Valilikten teşekkür ve hedefler:

Niğde Valiliği açıklamasında programa katılan gençleri tebrik etti ve çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanlığı ile Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Açıklamada programın gençlerin farklı şehirleri ve kültürleri tanımasına, toplumsal dayanışma bilinci kazanmasına ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ GENÇLERİ NİĞDE VALİLİĞİNDE AĞIRLANDI

DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ GENÇLERİ NİĞDE VALİLİĞİNDE AĞIRLANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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