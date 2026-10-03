Gördes’te hayalin gerçeğe dönüştüğü külliye: Şehit Makbule Hanım Kur’an kursu ve uygulama camii

Şehit Makbule Hanım Kur’an Kursu ve Uygulama Camii görkemli törenle hizmete girdi

Manisa’nın Gördes ilçesinde yapımına 2013 yılında başlanan Şehit Makbule Hanım 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Uygulama Camii, düzenlenen açılış töreniyle ibadete açıldı. Projenin güncel maliyeti olarak açıklanan yaklaşık 100 milyon lira, törene katılan temsilciler ve çok sayıda vatandaş tarafından duyuruldu.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Törene AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, Gördes İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Rıza Küçükergün, Emniyet Amiri Serdar Kılınç, Manisa İl Müftü Vekili Kemal Demirel, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yer aldı. Gördes Müftüsü Hasan Aydın kürsüde cami ve kursun işleyişine dair bilgi verdi.

Projenin geçmişi ve maliyeti:

Gördes eski Belediye Başkanı Muhammed Akyol, projenin ilk adımlarının 2013 yılında atıldığını, inşaatın temelinin 2018 yılında atıldığını ve Şehit Makbule Hanım 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Uygulama Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin 2018’de kurulduğunu anlattı. Akyol, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait arsanın tahsisi karşılığında Güneşli Mahallesi’nde iki lojmanın belediye tarafından yapıldığını, mimari ve mühendislik projelerinin Fatoş Ağcı ve Yasin Ağcı tarafından hazırlandığını belirtti. Projenin yüzde 90’lık kısmının 2024 öncesinde tamamlandığı, Nisan 2024’ten itibaren çalışmalara Gördes Kaymakamlığı, Gördes Müftülüğü ve derneğin devam ettiği kaydedildi.

Akyol, projenin güncel maliyetinin yaklaşık 100 milyon lira olduğunu ifade ederek, belediye çalışanlarından mühendislere, ustalardan esnafa, hayırseverlerden gönüllülere kadar geniş bir katılımın sağlandığını söyledi. Hayırseverlerin fedakârlıklarına dikkat çekerek köylerde bitki çayı toplayıp satanlardan emekli maaşından birikim yapanlara, hayvanını satarak katkı verenlerden evini satarak destek olanlara kadar birçok örnek paylaştı ve "verilen bir kuruş da verilen bir milyon da bizim için çok değerlidir" vurgusunu yaptı.

Eğitim ve hizmet detayları:

Cami ve Kur’an kursunun genç nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağı belirtilirken, 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim öğretim faaliyetlerinin başladığı duyuruldu. Caminin üst katının kadınlara ayrıldığı, projeye katkılarından dolayı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz’a teşekkür edildiği aktarıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Manisa İl Müftü Vekili Kemal Demirel’in duasıyla kurdele kesildi ve Şehit Makbule Hanım Kur’an Kursu ve Uygulama Camii resmen ibadete açıldı. Program, katılımcılara tas kebabı, pilav, ayran ve tatlı ikram edilmesiyle sona erdi.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE YAPIMINA 2013 YILINDA BAŞLANAN ŞEHİT MAKBULE HANIM KUR’AN KURSU VE UYGULAMA CAMİİ, GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE İBADETE AÇILDI. PROJENİN GÜNCEL MALİYETİNİN YAKLAŞIK 100 MİLYON LİRA OLDUĞU AÇIKLANDI.