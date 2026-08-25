İncir ağacından turizm rotasına: Havran siyah inciri yerli ziyaretçiyi çekti

Havran'da incir hasadı turizme açıldı

Balıkesir’in Havran Belediyesi ile turizm sektörünün iş birliği sonucu düzenlenen organizasyonda, yerli turistler coğrafi işaretli Havran siyah inciri hasadına katılarak ilçeyi yerinde tanıma olanağı buldu. Etkinlik, ilçenin tarihsel, kültürel ve gastronomik değerlerini ön plana çıkarma hedefiyle hayata geçirildi.

Ziyaret programında neler vardı:

Tur kapsamında farklı illerden gelen yerli turistler, incir bahçelerinde hasat deneyimi yaşadı. Ziyaretçiler ayrıca ilçenin simge isimlerinden Seyit Onbaşı'nın kabri ve müzesini, tarihi konakları, müzeleri, cadde ve sokakları ile yöresel ürünlerin üretildiği işletmeleri gezme fırsatı buldu.

Organizasyon, katılımcılara hem üretim süreçlerini gözlemleme hem de yerel kültür ve mutfakla doğrudan temas etme imkânı sundu. Bu tür etkinliklerin, ziyaretçilere bölgeyi daha derinlemesine tanıma fırsatı verdiği vurgulandı.

Belediye ve sektör ortaklığıyla hedeflenen etki:

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçenin tarih, kültür ve tarımsal zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ersoy, kısa süre önce düzenlenen turizm çalıştayında ortaya çıkan fikirler doğrultusunda ilk tur organizasyonunu Havran siyah inciri hasadı ile başlattıklarını ve turizm hareketliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Turizm sektöründen Yıldırım Baydar ise amaçlarının sadece şehir dışı destinasyonları sunmak değil, yaşanılan bölgedeki tarihi ve kültürel değerleri de programlara dahil etmek olduğunu ifade etti. Baydar, Balıkesirlilerin kendi bölgelerindeki önemli değerleri tanımasına katkı sunmayı ve Havran Belediyesi’nin verdiği desteğe teşekkür ettiğini belirtti.

Belediye yetkilileri, incir hasadıyla başlayan organizasyonun önümüzdeki dönemde büyüyerek devam etmesini ve Havran’ın turizm potansiyeline somut katkılar sağlamasını istediklerini vurguladı.

BALIKESİR'İN HAVRAN BELEDİYESİ VE TURİZM SEKTÖRÜNÜN İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ORGANİZASYONDA YERLİ TURİSTLER, COĞRAFİ İŞARETLİ HAVRAN SİYAH İNCİRİNİN HASADINA KATILARAK İLÇENİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE GASTRONOMİK DEĞERLERİNİ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU. BELEDİYE BAŞKANI EMİN ERSOY, TURİZM HAREKETLİLİĞİNİ ARTIRMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.