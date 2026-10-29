Göreme'de peribacası çöktü, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Nevşehir'in Göreme beldesinde bulunan peribacalarından birinin çöktüğü bildirildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

olay yerine sevk edilen ekipler:

Bölgeye gönderilen ekipler arasında AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık personeli yer aldı. Çalışmalar sırasında bölgede bir kriz masası oluşturuldu ve ekipler koordineli şekilde arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

saha çalışmaları ve edinilen bilgiler:

Ekiplerin ilk müdahalesinde 3 kişinin yaralandığı tespit edilerek hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, ekipler tarafından kayaların altında cenazelerin olduğu yönünde bilgiler edinildiği belirtilirken, bu iddialar üzerinde arama çalışmaları sürdürülüyor.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ekipler, hem kurtarma hem de olası can kaybına yönelik aramaları titizlikle sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından detaylı bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

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