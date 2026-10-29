Göreme’de peribacası çökmesi: vali Hüseyin Kök can kaybını bildirdi

Olayın ayrıntıları:

Nevşehir’in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Olayın bildirilmesinin ardından kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vali Hüseyin Kök, yapılan ilk tespitlere göre bu doğal afette 3 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali Kök ayrıca ölen 3 kişiden 2’sinin Türk vatandaşı olduğunu belirtti.

Ekiplerin müdahalesi:

Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde kriz masası oluşturuldu ve arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde izliyor ve koordinasyonu sağlıyor. Vali Kök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Doğal afette 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ölen 3 kişiden 2’si Türk vatandaşı" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme ve müdahalelerin sürdüğünü, bölgedeki güvenlik ve sağlık çalışmalarının öncelikli olarak devam ettiğini bildirdi.

Vali Kök: "Doğal afette 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı"