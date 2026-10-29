Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda adliye kararı: üç tutuklama

Operasyonun ayrıntıları:

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Boyabat Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortak düzenlediği operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adli sürecin başlatılması için yetkililere teslim edildi.

Gözaltı ve adliyeye sevk:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, güvenlik önlemleri altında Boyabat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı ve savunmaları alındı.

Mahkeme kararı ve cezaevi nakli:

Mahkeme, gözaltına alınan üç kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Kararın ardından polis ekipleri tarafından adliyeden alınan 3 şahıs, Sinop Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

OPERASYONUN ARDINDAN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN 3 ŞAHIS, BUGÜN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA BOYABAT ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ.