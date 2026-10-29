Kavga para yüzünden tırmandı: çatıya çıkan oğul bıçakla annesini rehin aldı

Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraşın Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesinde bir eve para isteme bahanesiyle başlayan tartışma, kısa sürede şiddetlenen bir olaya dönüştü. İddiaya göre N.D., para isteyen oğlu A.D.'ye olumsuz yanıt verince aralarında kavga çıktı ve A.D. annesini bıçakla rehin aldı.

olayın gelişimi:

Evden yükselen yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada evdeki bir fırsatı değerlendiren N.D., oğlunun elinden kurtularak evi terk etti. Olay yerinde kalan A.D. çatıya çıktı ve kendini aşağı atmakla tehdit etti; çevrede gergin anlar yaşandı.

müdahale ve sonuç:

Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına cevap vermemesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri çağrıldı. Ekiplerin gelişini gören A.D., elindeki bıçağı aşağı bıraktı ve ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Olayda mağdur olan N.D.'nin ise oğlundan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, yerel halkta kısa süreli bir tedirginliğe neden olurken, yetkililer benzer olaylarda çevredekilerin zamanında müdahalesinin ve kolluk kuvvetlerine hızlı bilgi verilmesinin önemine dikkat çekti.

KAHRAMANMARAŞ'TA KENDİSİNDEN PARA İSTEYEN OĞLUNA OLUMSUZ YANIT VEREN ANNE, OĞLU TARAFINDAN BIÇAKLA REHİN ALINIRKEN, ÇATIYA ÇIKAN ŞAHIS YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN İKNA ÇABALARININ ARDINDAN ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNİ GÖRÜNCE ELİNDEKİ BIÇAĞI BIRAKTI