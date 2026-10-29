Mersin’de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

operasyonun detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri ayrı kollarda operasyon gerçekleştirdi. Jandarmanın çalışmasında, Malatya'dan Mersin'e gelen araç otoyolda durduruldu. A.R.A. idaresindeki 44 ABY 169 plakalı araçta yapılan aramada 2 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

yakalanan şüpheliler ve ele geçirilenler:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada torbacı olarak tabir edilen N. S. tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin üstünde ve evinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Jandarma ve polisin ortak çalışmasında yakalanan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞAHSIN ÜSTÜNDE VE EVİNDE BİR MİKTAR SENTETİK KANNABİNOİD, 1 ADET HASSAS TERAZİ İLE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN BİR MİKTAR PARA ELE GEÇİRİLDİ.