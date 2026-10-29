Dolar 49,8336 +0,06%
Euro 55,7642 +0,34%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.447,20 -0,68%
EUR/USD 1,1172 +0,13%
Brent Petrol 110,69 -0,85%
--°

Mersin’de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Mersin'de jandarma ile emniyetin ortak operasyonunda 2 kilo 900 gram kubar esrar ve sentetik kannabinoid ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin’de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

operasyonun detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri ayrı kollarda operasyon gerçekleştirdi. Jandarmanın çalışmasında, Malatya'dan Mersin'e gelen araç otoyolda durduruldu. A.R.A. idaresindeki 44 ABY 169 plakalı araçta yapılan aramada 2 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

yakalanan şüpheliler ve ele geçirilenler:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada torbacı olarak tabir edilen N. S. tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin üstünde ve evinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Jandarma ve polisin ortak çalışmasında yakalanan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞAHSIN ÜSTÜNDE VE EVİNDE BİR MİKTAR SENTETİK KANNABİNOİD, 1 ADET HASSAS TERAZİ İLE SUÇTAN ELDE...

ŞAHSIN ÜSTÜNDE VE EVİNDE BİR MİKTAR SENTETİK KANNABİNOİD, 1 ADET HASSAS TERAZİ İLE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN BİR MİKTAR PARA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göreme'de yıkılan peribacası can aldı: hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı
images

Göreme'deki çökme için adli ve idari soruşturma başlatılıyor
images

Tuğyan’ın yoğun bakım görüntüleri yeniden soruşturma konusu oldu
images

Göreme'deki peribacası çökmesinde Sakaryalı yeni evli çift yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da yılın son haftasında satranç dünyasının zirvesi toplanacak

Protokolde yerinden kaldırılan şehit babasının tepkisi resepsiyonda valiye iletildi

Hisarcık’ta metruk çatı ve kiremitlere yönelik güvenlik seferberliği

Zonguldak resepsiyonunda cumhuriyetin 103. yılı ve kentin üretim hedefleri

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek