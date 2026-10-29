Dolar 49,8326 +0,06%
Euro 55,7430 +0,30%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.450,59 -0,63%
EUR/USD 1,1166 +0,08%
Brent Petrol 109,94 -1,52%
--°

Boyabat kalesi sis denizinin üzerinde yükseldi

Sinop'un Boyabat ilçesinde yoğun sis, ilçe merkezini örterken tarihi Boyabat Kalesi sis tabakasının üzerinde kalarak izleyenlere görsel şölen sundu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Boyabat kalesi sis denizinin üzerinde yükseldi

Boyabat kalesi sis denizinin üzerinde yükseldi

Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan yoğun sis, ilçe merkezini geniş bir örtüyle kapladı. Bu örtünün üzerinde kalan tarihi Boyabat Kalesi, bulutumsu sis tabakasıyla birlikte ortaya çıkan görüntüsüyle görenlerin dikkatini çekti.

manzaranın ortaya çıkışı ve etkisi:

İlçeyi saran sis tabakasının üzerinde yükselen kalenin silueti, bölgenin hem doğal hem de tarihî kimliğini aynı karede sunan nadir görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara, özellikle Cumhuriyet Bayramı’nda izleyenlere görsel şölen sundu ve bölgenin estetik değerini bir kez daha öne çıkardı.

doğal örtü ile tarihî yapı arasındaki uyum:

Sislerle çevrili kalenin yükselişi, Boyabat'ın karakteristik kent dokusunu ve kale gibi tarihî yapıların çevreyle kurduğu ilişkiyi gözler önüne serdi. İlçe merkezini kaplayan sis ile kale arasındaki kontrast, fotoğraflara yansıyan etkileyici kareler oluşturdu ve izleyenlerin ilgisini topladı.

Bu tür doğa ve tarih buluşmaları, Boyabat’ın hem yerel hem de ziyaretçi algısında güçlü bir görsel iz bırakarak bölgenin turistik çekiciliğine katkı sağlıyor.

Tarihi Boyabat Kalesi sis denizinin üzerinde kaldı

Tarihi Boyabat Kalesi sis denizinin üzerinde kaldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adana'da bir bulvar çöktü: araçlar çukura saplandı
images

Budakören şelalesinde kaya duvarında dalgalanan dev Türk bayrağı
images

Akdeniz'de yağmur sonrası aksiyon: ekipler 6 mahallede tahliyeye başladı
images

Turgutlu'da Türkmen Yolu sıcak asfaltla esnafa rahatlık getiriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

trafik polisi yağmur altında yaralı sürücüyü şemsiye ile korudu

Kapadokya'nın uyarısı: aylar önce kayıt altına aldığı tehlike gerçeğe dönüştü

Galatasaray Konya'da taraftar tezahüratları eşliğinde kampa girdi

Nevşehir'de göreme'de çöken peribacasının enkazından 3 kişi çıkarıldı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek