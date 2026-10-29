Boyabat kalesi sis denizinin üzerinde yükseldi

Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan yoğun sis, ilçe merkezini geniş bir örtüyle kapladı. Bu örtünün üzerinde kalan tarihi Boyabat Kalesi, bulutumsu sis tabakasıyla birlikte ortaya çıkan görüntüsüyle görenlerin dikkatini çekti.

manzaranın ortaya çıkışı ve etkisi:

İlçeyi saran sis tabakasının üzerinde yükselen kalenin silueti, bölgenin hem doğal hem de tarihî kimliğini aynı karede sunan nadir görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara, özellikle Cumhuriyet Bayramı’nda izleyenlere görsel şölen sundu ve bölgenin estetik değerini bir kez daha öne çıkardı.

doğal örtü ile tarihî yapı arasındaki uyum:

Sislerle çevrili kalenin yükselişi, Boyabat'ın karakteristik kent dokusunu ve kale gibi tarihî yapıların çevreyle kurduğu ilişkiyi gözler önüne serdi. İlçe merkezini kaplayan sis ile kale arasındaki kontrast, fotoğraflara yansıyan etkileyici kareler oluşturdu ve izleyenlerin ilgisini topladı.

Bu tür doğa ve tarih buluşmaları, Boyabat’ın hem yerel hem de ziyaretçi algısında güçlü bir görsel iz bırakarak bölgenin turistik çekiciliğine katkı sağlıyor.

Tarihi Boyabat Kalesi sis denizinin üzerinde kaldı