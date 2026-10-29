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Göreme'de peribacasının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Göreme Açık Hava Müzesi girişinde çöken peribacasının altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı; AFAD ve ekipler bölgede çalışıyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 18:28

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Göreme'de peribacasının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Göreme'de peribacasının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından biri yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

Bölgede kriz masası oluşturuldu ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, kayalıkların altında olabilecek kişilere ulaşmak için yoğun çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda kayalıklar altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Vali'nin açıklaması ve ilk bulgular:

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Vali Kök, aşırı yağışlardan kaynaklı toprak kayması sonucu peribacasının yıkıldığını belirterek, ilk bilgilere göre kayalıklar altında iki kişinin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini söylemişti. Şu ana kadar yürütülen arama kurtarma ve inceleme çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

NEVŞEHİR&#039;İN GÖREME BELDESİNDE ÇÖKEN PERİBACASINDA KAYALIKLAR ALTINDA KALAN 1 KİŞİNİN CANSIZ...

NEVŞEHİR'İN GÖREME BELDESİNDE ÇÖKEN PERİBACASINDA KAYALIKLAR ALTINDA KALAN 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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