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Gören sistemi için il düzeyinde değerlendirme ve yol haritası

Eskişehir'de gerçekleştirilen Gören Sistemi değerlendirme toplantısında uygulamalar geliştirilmesi gereken alanlar ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gören sistemi için il düzeyinde değerlendirme ve yol haritası

gören sistemi değerlendirme sunumu gerçekleştirildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında düzenlenen değerlendirme sunumu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Op. Dr. Serkan Ceyhan ile ilgili hastane yöneticileri katıldı ve sistemin mevcut durumu kapsamlı biçimde ele alındı.

toplantının gündemi:

Sunumda Gören Sistemi'nin uygulama süreçleri, mevcut performansı ve ölçüm yöntemleri değerlendirildi. Katılımcılar, uygulamadaki güçlü yönler ile eksiklikleri paylaştı ve saha deneyimleri ışığında sorun noktaları tespit edildi.

değerlendirmede öne çıkan noktalar:

Toplantıda, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması öncelikli hedefler olarak vurgulandı. Ayrıca sistemde iyileştirme gerektiren alanlar belirlendi ve çözüm odaklı öneriler üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

sonuç ve izlenecek adımlar:

Görüşmeler sonucunda tespit ve öneriler raporlanacak; kurum içi koordinasyonun artırılmasına yönelik uygulama adımları planlanacak. Toplantı, sistemin iyileştirilmesine yönelik somut adımlar atılmasını amaçlayan bir yol haritası oluşturulmasıyla sonlandırıldı.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ BAŞKANLIĞINDA, GÖREN SİSTEMİ DEĞERLENDİRME...

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ BAŞKANLIĞINDA, GÖREN SİSTEMİ DEĞERLENDİRME SUNUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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