Görmezden gelinmeyen teknik emek: kamu mühendisleri bakanlık önünde haklarını talep etti

Bakanlık önünde talepler:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelen Mühendis Tek‑Sen Konfederasyonu üyeleri, kamu mühendisleri, mimarlar ve teknik hizmet sınıfı çalışanlarının özlük hakları ve ücretlerinde kapsamlı iyileştirme talebiyle seslerini duyurdu. Toplantı, Bakanlıkta gerçekleşecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) oturumu öncesi düzenlenen bir eylem olarak dikkat çekti. Delegasyon, taleplerinin kalıcı ve kurumsal bir çerçevede ele alınması için KPDK bünyesinde Teknik Personel Komisyonu kurulmasını istedi.

Komar: teknik sorumluluğun karşılığı verilmeli:

Grup adına konuşan Mühendis Tek‑Sen Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Başak Komar, mühendislerin ve teknik personelin yıllardır biriken sorunlarının artık görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Komar, "Bugün burada kamu mühendislerinin, mimarlarının, teknik personelinin ve tüm kamu çalışanlarının yıllardır biriken sorunlarını kamuoyuna duyurmak ve çözüm talebimizi bir kez daha en güçlü şekilde ifade etmek için toplandık" dedi.

Komar, talepler arasında müstakil bir Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu çıkarılması, ihale, proje ve muayene kabul gibi görevlerde sorumluluk üstlenen personele orantılı ilave ödeme yapılması, ek ödemeler ve tazminatların artırılması, 1. dereceye gelenler için ek gösterge ve kıdem aylıklarında iyileştirme ve arazi tazminatının günün ekonomik şartlarına göre yeniden düzenlenmesi olduğunu açıkladı.

KPDK ve kalıcı çözüm çağrısı:

Komar konuşmasında, teknik hizmetler sınıfının KPDK gündeminden çıkarılmaması gerektiğini belirterek, "Personelin özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi KPDK gündeminin en öncelikli maddelerinden biri olmak zorundadır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Komar, toplu sözleşmelerde yapılan düzenlemelerin sıklıkla gerçekleşen enflasyonun gerisinde kaldığını savunarak, enflasyon farkının gerçek bir zam olmadığını ve refah payı mekanizmasının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Sendika başkanlarından net talepler:

Kamu Mühendisleri Enerji Sendikası Genel Başkanı Ümit Aktaş, KPDK içindeki görüşmelere işaret ederek, teknik personel için acil komisyon kurulması ve kaybolan özlük haklarının telafisi amacıyla refah payı talep etti. Aktaş, 2026 için belirlenen yüzde 18’lik zammın taleplerin çok altında kaldığını, sendikanın talebinin ise yüzde 88 olduğunu belirtti ve "Bu bir zam düzenlemesi değildir. Geç gelen bir maaş iyileştirmesidir" diye konuştu.

Mühendis Tek‑Sen Ulaşım Sendikası Genel Başkanı Muhammet Yuşa Ekici, mühendislerin yıllardır büyük projelerde yer almasına rağmen görünürlük ve haklarda geri planda kaldığını söyledi: "Artık mühendisler ötelenmeyi değil, ödüllendirilmeyi bekliyor."

Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Çelik, kamu kurumlarında üst düzey sorumluluk üstlenen mühendis, mimar ve teknik personelin ekonomik ve sosyal haklarının dengi meslek gruplarına göre geride kaldığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu: "Bu sorumluluğun karşılığı verildiği zaman ülkemizin altyapı projelerinde olumlu değişimleri hep birlikte göreceğiz."

Saha deneyimi ve taleplerin insani boyutu:

Yerel yönetimlerde görev yapan mühendis Zeynep Taner ise saha tecrübesinden yola çıkarak, mühendislerin ülkenin altyapısının her noktasında görev aldığını; yollar, köprüler, su ve atık yönetimi gibi temel hizmetlerin teknik emek ürünü olduğunu söyledi. Taner, "Biz artık yok sayılmaktan yorulduk. Görülmek istiyoruz" diyerek mesleki değer ve görünürlük talebini öne çıkardı.

Eylemde öne çıkan talepler özetle müstakil meslek kanunu, orantılı ek ödeme ve tazminatlar, ek gösterge ve kıdem iyileştirmeleri, arazi tazminatının güncellenmesi ile KPDK bünyesinde kalıcı bir teknik personel mekanizmasının kurulması olarak belirtildi.

Toplantıyı ve eylemi organize edenler, yetkililere çağrılarını yineleyerek demokratik ve hukuki yollardan mücadeleye devam edeceklerini ilan etti: "Haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz. Kamu mühendisleri varsa, mücadele var."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNÜNDE BİR ARAYA GELEN 'MÜHENDİS TEK-SEN KONFEDERASYONU' ÜYELERİ, KAMU MÜHENDİSLERİ, MİMARLARI VE TEKNİK HİZMET ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARINI VE ÜCRETLERİNİ KAPSAYAN İYİLEŞTİRMELERE İLİŞKİN YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELER YAPILMASI TALEBİNDE BULUNDU.