Dolar 48,4299 0,00%
Euro 56,3562 +0,19%
Bist 14.137,76 +0,89%
Altın Gram 6.970,32 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Görüntüler ortaya çıktı: 3 yaşındaki Elif Mavi'nin ölümü sonrası aile adalet istiyor

Eskişehir'deki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı; 3 yaşındaki Elif Mavi hayatını kaybetti, aile ev hapsi ve bilirkişi raporuna itiraz etti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:55

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 15:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Görüntüler ortaya çıktı: 3 yaşındaki Elif Mavi'nin ölümü sonrası aile adalet istiyor

Görüntüler ortaya çıktı: 3 yaşındaki Elif Mavi'nin ölümü sonrası aile adalet istiyor

Eskişehir Odunpazarı'nda 4 Eylül'de meydana gelen kazada 3 yaşındaki Elif Mavi Avli hayatını kaybetti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aile, kazaya karışan sürücüye verilen ev hapsi kararına ve dosyadaki bilirkişi raporuna itiraz etti.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri:

Görüntülerde Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak ile Seda Sokak kesişiminde annenin kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada olayın geliştiği görülüyor. Görüşlere göre, 26 AFU 319 plakalı otomobilin süratlenerek çarptığı ve küçük çocuğun ağır yaralandığı, annenin ise hafif sıyrıklarla atlatabildiği anlar kayıtlarda yer aldı. Yaralanan Elif Mavi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sürücünün ifadesi ve ailenin itirazı:

Gözaltına alınan sürücü F.A.B. (40), ifadesinde hızının yaklaşık 10-20 kilometre olduğunu, sokak yapısı nedeniyle genellikle yavaş seyrettiğini belirtti. Sürücü, Seda Sokak kesişimini geçtikten kısa süre sonra anne ve çocuğu aniden önünde gördüğünü, fren yaptığını ancak mesafenin çok yakın olması nedeniyle çarpma gerçekleştiğini anlattı. Olayın şokuyla bazı detayları tam hatırlamadığını söyledi ve kusurlu olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Aile avukatı Harun Günçay ise savcılığa adli kontrol kararına itiraz ettiklerini ve bilirkişi raporunun hukuka aykırı hazırlandığı iddiasıyla itiraz dilekçelerini sunduklarını açıkladı. Avukat Günçay, dosyadaki raporda çocuğun 14 metre sürüklendiğine ilişkin bir ibare bulunduğunu, bu durumun şüpheli şahsın hızına işaret ettiğini belirterek tutuklama talebinde bulunduklarını söyledi.

Yakınların tepkisi ve adalet talebi:

Küçük Elif'in babası Fatih Avli, "Kızım için adalet istiyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" sözleriyle duygularını paylaştı. Amca Ali Avli de bir gün önce hediye seçip ertesi gün mezar yeri seçmek zorunda kaldıklarını belirterek sadece adalet istediklerini ifade etti. Adliyenin önünde yapılan basın açıklamasının ardından anne Merve Avli fenalık geçirince yakınları tarafından sakinleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor, adli makamların bilirkişi raporu ve adli kontrol kararına ilişkin değerlendirmesi bekleniyor. Aile hukuki süreci yakından takip ettiklerini belirtiyor ve kararın neticelenmesini bekliyor.

KAZA ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

KAZA ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Veyis Ateş serbest bırakıldı, duruşma 27 kasım 2026'ya ertelendi
images

Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
images

Kocatepe'de TOFAŞ'ta başlayan araç yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
images

Ordu'da 8 aylık güvenlik raporu: aranan binlerce şahıs yakalandı, operasyonlar s...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Parkta bırakılan cüzdan zabıta sayesinde sahibine kavuştu

Eskişehir'de seramik yüzeyleri fırçanın izleriyle yeniden şekilleniyor

Budak ailesinde Palandöken'de görkemli kutlama

Saathane Meydanı'nda yerel üretimin yeni buluşma noktası: Samsun Market

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti