Görüntüler ortaya çıktı: 3 yaşındaki Elif Mavi'nin ölümü sonrası aile adalet istiyor

Eskişehir Odunpazarı'nda 4 Eylül'de meydana gelen kazada 3 yaşındaki Elif Mavi Avli hayatını kaybetti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aile, kazaya karışan sürücüye verilen ev hapsi kararına ve dosyadaki bilirkişi raporuna itiraz etti.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri:

Görüntülerde Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak ile Seda Sokak kesişiminde annenin kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada olayın geliştiği görülüyor. Görüşlere göre, 26 AFU 319 plakalı otomobilin süratlenerek çarptığı ve küçük çocuğun ağır yaralandığı, annenin ise hafif sıyrıklarla atlatabildiği anlar kayıtlarda yer aldı. Yaralanan Elif Mavi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sürücünün ifadesi ve ailenin itirazı:

Gözaltına alınan sürücü F.A.B. (40), ifadesinde hızının yaklaşık 10-20 kilometre olduğunu, sokak yapısı nedeniyle genellikle yavaş seyrettiğini belirtti. Sürücü, Seda Sokak kesişimini geçtikten kısa süre sonra anne ve çocuğu aniden önünde gördüğünü, fren yaptığını ancak mesafenin çok yakın olması nedeniyle çarpma gerçekleştiğini anlattı. Olayın şokuyla bazı detayları tam hatırlamadığını söyledi ve kusurlu olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Aile avukatı Harun Günçay ise savcılığa adli kontrol kararına itiraz ettiklerini ve bilirkişi raporunun hukuka aykırı hazırlandığı iddiasıyla itiraz dilekçelerini sunduklarını açıkladı. Avukat Günçay, dosyadaki raporda çocuğun 14 metre sürüklendiğine ilişkin bir ibare bulunduğunu, bu durumun şüpheli şahsın hızına işaret ettiğini belirterek tutuklama talebinde bulunduklarını söyledi.

Yakınların tepkisi ve adalet talebi:

Küçük Elif'in babası Fatih Avli, "Kızım için adalet istiyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" sözleriyle duygularını paylaştı. Amca Ali Avli de bir gün önce hediye seçip ertesi gün mezar yeri seçmek zorunda kaldıklarını belirterek sadece adalet istediklerini ifade etti. Adliyenin önünde yapılan basın açıklamasının ardından anne Merve Avli fenalık geçirince yakınları tarafından sakinleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor, adli makamların bilirkişi raporu ve adli kontrol kararına ilişkin değerlendirmesi bekleniyor. Aile hukuki süreci yakından takip ettiklerini belirtiyor ve kararın neticelenmesini bekliyor.

KAZA ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.