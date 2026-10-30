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Görüntüler tekel bayisinde 14 yaşındaki çocuğun istismar iddiasını gündeme taşıdı

Avcılar Ambarlı'da tekel bayisine gelen 14 yaşındaki kızın, işletmeci tarafından istismar edildiği iddiası güvenlik kamerasına yansıdı; şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Görüntüler tekel bayisinde 14 yaşındaki çocuğun istismar iddiasını gündeme taşıdı

Avcılar'da tekel bayisinde iddia edilen istismar

Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana geldiği belirtilen olayda, 14 yaşındaki kız çocuğunun tekel bayisine alışveriş için gittiği sırada işletmeci tarafından istismar edildiği iddia edildi.

görüntüler ve iddialar:

Olay anına ait olduğu belirtilen kayıtlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun markete gelişine, bu sırada içeride bulunan diğer bir müşterinin dışarı çıkmasının ardından yaşananlara yer verildiği bildirildi.

polis müdahalesi ve gözaltı:

Çocuğun durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine ihbar yapıldığı, gelen ekiplerin müdahalesiyle şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak yetkililerin aldığı ilk bilgilere göre soruşturma adli ve idari süreç kapsamında ilerliyor.

Avcılar&#039;da 14 yaşındaki çocuğa istismar iddiası

Avcılar'da 14 yaşındaki çocuğa istismar iddiası

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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