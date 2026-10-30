Görüntüler tekel bayisinde 14 yaşındaki çocuğun istismar iddiasını gündeme taşıdı

Avcılar'da tekel bayisinde iddia edilen istismar

Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana geldiği belirtilen olayda, 14 yaşındaki kız çocuğunun tekel bayisine alışveriş için gittiği sırada işletmeci tarafından istismar edildiği iddia edildi.

görüntüler ve iddialar:

Olay anına ait olduğu belirtilen kayıtlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun markete gelişine, bu sırada içeride bulunan diğer bir müşterinin dışarı çıkmasının ardından yaşananlara yer verildiği bildirildi.

polis müdahalesi ve gözaltı:

Çocuğun durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine ihbar yapıldığı, gelen ekiplerin müdahalesiyle şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak yetkililerin aldığı ilk bilgilere göre soruşturma adli ve idari süreç kapsamında ilerliyor.

Avcılar'da 14 yaşındaki çocuğa istismar iddiası