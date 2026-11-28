Gözlükler piercing ve charm ile kişiselleşiyor

Eskişehir'de optisyenlik yapan Medine Alıcı, müşterilerine klasik tasarımın dışına çıkan kişiselleştirme hizmeti sunuyor. Gravür makinesiyle plastik çerçevelere veya uygun yapıdaki camlara küçük delikler açıp bu deliklere piercing ve charm adı verilen aksesuarları yerleştiriyor.

uygulamanın ortaya çıkışı ve uygulama süreci:

Alıcı, yöntemi bir müşterinin talebi üzerine araştırıp gravür makinesi temin ederek hayata geçirdiğini aktarıyor. Plastik çerçevelerde delik açmanın nispeten kolay olduğunu, camlarda ise yalnızca uygun yapıdaki camlara işlem yaptıklarını belirtiyor. Uygulama sırasında çerçeve veya camın zarar görmemesi için teknik ve dikkat gerektiren adımlar izleniyor ve takılan süsler gözlüğü işlevsel araç olmaktan çıkıp kişisel bir aksesuara dönüştürüyor.

kimler ilgi gösteriyor ve maliyet:

Özellikle genç müşteriler ve punk estetiğini benimseyen kullanıcılar arasında rağbet gören uygulama, Türkiye pazarında henüz yaygın olmayan bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Alıcı, işlemin maliyetinin kullanılan aksesuarın özelliğine göre değiştiğini, fiyatların ortalama 200-250 TL bandından başladığını söylüyor.

Uygulama, eski gözlüklerini değerlendirmek isteyenler için de alternatif sunuyor; müşteriler daha önce görmedikleri bu seçenek nedeniyle ilgilerini dile getiriyor ve kendi gözlüklerine yaptırmak istediklerini belirtiyorlar. Alıcı, bu tarz kişiselleştirmenin talep doğrultusunda çeşitlenebileceğini ifade etti.

ÖZELLİKLE GENÇLERİN PİERCİNG VE CHARM GİBİ AKSESUARLARA OLAN İLGİSİNDEN YOLA ÇIKAN ALICI, GRAVÜR MAKİNESİ KULLANARAK PLASTİK ÇERÇEVELERE VEYA UYGUN YAPIDAKİ GÖZLÜK CAMLARINA KÜÇÜK DELİKLER AÇIYOR.