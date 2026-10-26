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Gripte emzirme devam etmeli: anne sütü koruyucu etki sunuyor

Grip semptomları olan annelerin emzirmeyi sürdürmesi öneriliyor; anne sütü antikorlarla bebeği korur, hijyen ve maske kullanımı önemli.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Gripte emzirme devam etmeli: anne sütü koruyucu etki sunuyor

Gribe rağmen emzirmeye devam önerisi:

Kayseri Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Haydar Ürün, grip semptomları gösteren annelerin emzirmeyi bırakmaması gerektiğini belirtti. Ürün, anne sütünün yalnızca bir gıda olmadığını, içerdiği antikorlarla bebeğin bağışıklığını güçlendirdiğini vurguladı.

"Anne sütü sadece bir gıda değil; içerdiği antikorlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, enfeksiyonlardan koruyan bir karışımdır. Grip semptomu gösteren annelere emzirmeye devam etmelerini öneriyoruz. Eğer bir annede ateş, kuru öksürük gibi şikayetler varsa emzirmeyi kesmesin, devam etsin" dedi.

Emzirmede hijyen ve maske kullanımı:

Ürün, emzirme öncesi ellerin sabunlu suyla yıkanmasının ve tek kullanımlık maske takılmasının önemine dikkat çekti. Öksürük veya hapşırık durumunda bebeklerin yüzüne doğru olmamasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

"Öksürük, hapşırık durumunda bebeklerin yüzüne olmayacak şekilde hapşırmayı sağlasınlar. Dirsek veya temiz bir eldivenle hapşırıklarını sağlarlarsa bebeklerini korumuş olurlar" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Dr. Ürün'ün önerisi, grip belirtileri olsa bile emzirmenin sürdürülmesi ve basit hijyen önlemlerine uymak şeklinde özetlenebilir.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DR. HAYDAR ÜRÜN;...

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DR. HAYDAR ÜRÜN; GRİP SEMPTOMLARI GÖSTEREN ANNELERİN EMZİRMEYİ BIRAKMAMALARI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ VE MASKE KULLANILMASI KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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