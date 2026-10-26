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Menteşe'de gönüllü gençlerin ortak fikir atölyesi

Menteşe'de Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler fikir paylaşımı ve ortak üretim için bir araya geldi; etkinlik sosyal ve kişisel gelişimi hedefledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Emre Koç

Menteşe'de gönüllü gençlerin ortak fikir atölyesi

Menteşe'de gençler fikirlerini paylaştı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençlere yönelik bir fikir üretme ve paylaşma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, gençlerin düşünme becerilerini geliştirmek ve farklı bakış açılarını bir araya getirmek amacıyla düzenlendi.

Etkinliğin amacı:

Toplantı, gençlerin kendi görüşlerini güvenli ve samimi bir ortamda ifade etmelerine olanak sağlamak için tasarlandı. Katılımcılar, çeşitli konularda fikirlerini ortaya koyarken birbirlerinin perspektiflerinden ilham aldı. Organizasyonun hedefleri arasında sosyal, kültürel ve kişisel gelişim desteklemek ve ortak üretim kültürünü teşvik etmek yer aldı.

Süreç ve gençlerin katkısı:

Gönüllü gençler, küçük grup tartışmaları ve fikir paylaşım oturumlarında aktif rol aldı; ortaya çıkan öneriler ortak değerlendirmelere tabi tutuldu. Samimi atmosfer, katılımcıların yeni düşünceler geliştirmesini kolaylaştırdı ve ortak projelere zemin hazırladı. Etkinlik boyunca gençlerin iletişim ve eleştirel düşünme becerilerinde gözle görülür bir etkileşim sağlandı.

Uluslararası Gençlik Merkezi çatısı altında gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin devam etmesi hedefleniyor; amaç gençlerin kendilerini ifade etmelerine, düşüncelerini geliştirmelerine ve sosyal etkileşimlerini artırmalarına katkı sunmak. Etkinlik, birlikte üretmenin ve fikir paylaşımının önemini bir kez daha vurguladı.

MENTEŞE’DE FİKİRLER BULUŞTU, GELECEK KONUŞULDU

MENTEŞE’DE FİKİRLER BULUŞTU, GELECEK KONUŞULDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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