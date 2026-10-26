Sultanhisar'da eğitimde ortak hedef belirlendi

ziyaretin kapsamı:

Kaymakam Ali Ekber Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, Demirhan İlkokulu'nu ziyaret ederek okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, eğitim süreçleri, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine yönelik yürütülen programlar ile eğitim kalitesinin artırılmasına dönük uygulamalar ele alındı.

öğretmen değerlendirmeleri ve öncelikler:

Toplantıda öğretmenler, sınıf içi uygulamalar, destekleyici etkinlikler ve öğrencilerin gelişimini takip eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerini paylaştı. Kaymakam Ateş, öğretmenlerin görüşlerini dinleyerek öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarının önemine vurgu yaptı ve bu alanlarda yapılabilecek iyileştirmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

sonuç ve beklentiler:

Görüşmelerin ardından Kaymakam Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Madran, okul yöneticilerine ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar dileyerek okuldan ayrıldı. Ziyaret, Demirhan İlkokulu'ndaki mevcut eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve öğrencilerin gelişimini destekleyecek adımların belirlenmesi açısından önem taşıdı.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET MADRAN, DEMİRHAN İLKOKULU’NDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE DEĞERLENDİREREK ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.