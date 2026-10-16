GTO’da üniversite‑sanayi iş birliğiyle biyoteknoloji ve biyoekonomi ekosistemi güçleniyor

Toplantı ve proje tanıtımı:

Gebze Ticaret Odası (GTO) hizmet binasında gerçekleştirilen tanıtım ve paydaşlık geliştirme toplantısında, Biyoteknoloji ve Biyoekonomi Kümelenme Teşebbüsü (BİKÜME) projesinin hedefleri ve iş birliği mekanizmaları anlatıldı. Proje, GTO’nun paydaşı olduğu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonuyla yürütülüyor.

Programa Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın katıldı. GTÜ cephesinden ise Rektör Yardımcısı ve BİKÜME Koordinatörü Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Prof. Dr. Ebru Menşur, Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Müge İşleten Hoşoğlu ve enstitü müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman sunum ve bilgilendirmelerde bulundu.

Projenin hedefleri ve GTO’nun rolü:

Toplantıda, BİKÜME’nin üniversite, sanayi ve kamu arasındaki etkileşimi güçlendirerek ortak AR‑GE projelerinin hayata geçirilmesini sağlamak istediği vurgulandı. Abdurrahman Aslantaş biyoteknoloji ve biyoekonominin yüksek katma değerli üretim açısından önemine dikkat çekerek bölgenin sanayi altyapısı ile üniversitelerin bilimsel birikiminin birleşmesinin yeni projelere zemin hazırlayacağını belirtti.

Aslantaş ayrıca, "Yeni işbirliği kurulmasına katkı sunacak çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" sözleriyle GTO’nun üyelerin AR‑GE ve yenilik kapasitelerini geliştirecek, ortak proje üretimine ve yeni iş birliklerine imkan verecek çalışmalara destek sunma taahhüdünü yineledi.

İş birliği imkanları ve sektör odakları:

Sunumlarda sağlık, endüstriyel ve tarım biyoteknolojisi başta olmak üzere projenin odaklandığı alanlar üzerinde duruldu. GTÜ temsilcileri, akademik bilgi birikimi ile sanayinin ihtiyaçlarının eşleştirilmesi, ortak AR‑GE faaliyetlerinin planlanması ve firmaların ulusal ile uluslararası fon kaynaklarına erişim yolları hakkında bilgi verdi.

BİKÜME kapsamında akademi, sanayi ve kamu paydaşları arasında kurulabilecek ortaklıklar değerlendirildi ve platformun çalışmaları ile firmaların katılım süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, bölgesel kapasitenin güçlendirilmesi ve fon kullanımı konusunda iş birliğinin önemine işaret etti.

Toplantı, proje paydaşları arasında iletişimin artırılması ve öncelikli AR‑GE alanlarının tespit edilmesi yönünde atılacak adımların planlanmasıyla sona erdi.

GEBZE TİCARET ODASININ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA, BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOEKONOMİ ALANLARINDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ORTAK AR-GE PROJELERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ VE FİRMALARIN ULUSAL VE ULUSLARARASI FON KAYNAKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI ELE ALINDI.