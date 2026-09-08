güçlü aile vurgusu: hakkari'de destek paketleri ve gençlere öncelik

Göktaş'ın Hakkari ziyareti ve temel mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Biçer Tarihi Mahallesi'ndeki Meydan Medresesinde düzenlenen Aile Yılı Şenliğine katılarak ailelerle bir araya geldi. Etkinlikte aileyi toplumun en önemli yapı taşı olarak tanımlayan Göktaş, 'Güçlü aileler, güçlü gelecek demek ve güçlü gelecek daha güçlü bir Türkiye demek' sözleriyle aile güçlenmesine verdikleri önemi özetledi.

Evlilik kredileri ve gençlere yönelik öncelikler

Bakan Göktaş, gençlerin yuva kurmasını destekleyen uygulamaları aktardı. Buna göre 18-29 yaş arasındaki gençlere yönelik sunulan evlilik kredisi desteği 250 bin liraya kadar, 2 yıl ödemesiz ve 4 yıl vadeli olup sıfır faizli olarak sağlanıyor. Hakkari'de bu krediden yararlanarak evlenen çift sayısının 1.316 olduğunu belirten Göktaş, bu desteğin devam edeceğini söyledi.

Evlilik kredisinden faydalanan çiftlere iş kurma süreçlerinde ve sosyal konutlarda öncelik tanındığını, ayrıca çocuk sahibi olan çiftlerin kredi ödemelerinin ertelendiğini de hatırlattı.

Doğum yardımları, sosyal destekler ve kadın istihdamı

'Aile Yılı' kapsamında doğum yardımlarında güncelleme yapıldığını aktaran Göktaş, desteklerin kapsamını şu şekilde açıkladı: ilk çocuk için 5.000 lira tek seferlik ödeme; ikinci çocuk için aylık 1.500 lira (çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar); üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5.000 lira. Hakkari'de bugüne kadar doğum yardımı verilen anne sayısının 6.110 olduğunu, ikinci ve sonraki çocuklar için düzenli destek alan annenin sayısının ise 3.823 olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak kent genelinde yaklaşık 23.000 vatandaşa düzenli sosyal yardım sağlandığını belirten Göktaş, okulların açılması öncesinde kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2 milyar lira kaynak aktarıldığını söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşların bu vakıflar üzerinden başvuruda bulunabileceği hatırlatıldı.

Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik adımlar kapsamında Hakkari'ye bir girişimci kadınlara yönelik eğitim tırı gönderildiğini, kadınların fikirlerini ekonomik değere dönüştürmelerine yönelik eğitim çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Terörsüz gelecek, yatırım ve bölgesel potansiyel

Göktaş konuşmasında Hakkari'nin terörden büyük zarar gördüğüne değinerek, terörsüz bir Türkiye'nin kent için daha fazla huzur, barış, istikrar ve ekonomik yatırım anlamına geleceğini vurguladı. Bu sürecin gençler için güvenli bir gelecek ve çocuklar için umut demek olduğunu ifade etti. Ayrıca Hakkari'nin yer altı zenginliklerinden bölge halkının daha fazla yararlanmasının önemine işaret etti.

Programın sonunda Bakan Göktaş, Meydan Medresesi'nde açılan sergiyi gezdi, medrese önünde def ekibi tarafından karşılandı, sergide yer alan bir tablo hediye edildi ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından medreseden ayrıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, HAKKARİ'DEKİ TEMASLARI KAPSAMINDA BİÇER TARİHİ MAHALLESİ'NDE BULUNAN MEYDAN MEDRESESİ'NDE DÜZENLENEN ‘AİLE YILI ŞENLİĞİ'NE KATILDI.