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Üsküdar’da hizmet seferberliği başlıyor

Abdullah Özdemir, Üsküdar’da Dündar Ziya Gültekin öncülüğünde rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sonrası hizmet seferberliği başlatılacağını açıkladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Merve Çelik

Üsküdar’da hizmet seferberliği başlıyor

Üsküdar’da yerel hizmete odaklı yeni dönem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilen Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin seçim sonrası düzenledikleri basın toplantısında, ilçede hizmet odaklı bir yönetim anlayışına geçileceğini duyurdu. Özdemir, "Şimdi Üsküdar’da hizmet zamanı" ifadelerini kullanarak önceliklerinin vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve birikmiş projeleri hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Seçim süreci ve meclis tartışmaları:

Özdemir, Üsküdar belediye başkan vekilliği seçiminin 5 Ağustos tarihinde başlayan sürecin ardından tekrarlandığını anlattı. AK Parti ile MHP toplamının mecliste 17 üye olduğunu, buna ek olarak 6 CHP'li meclis üyesinin desteğiyle 5 Ağustos'ta üçüncü turda toplam 23 sayısına ulaşıldığını söyledi. Ancak o oturumda divanın usul itirazları ve bazı oy pusulalarının geçersiz sayılması nedeniyle sürecin kesintiye uğradığını belirtti.

Özdemir, divan yönetimine yönelik itirazlarda pusulaların işaretlenmesi ve isimlerin harflerine dair tartışmaların oyların geçersiz sayılmasına yol açtığını aktardı. Bu itirazlar ve ara verme kararları nedeniyle meclis çalışmalarında zaman kaybı yaşandığını, daha sonra yapılan girişimlerle iradenin yeniden sandığa yansıdığını ifade etti.

İddialar, yolsuzluk ve hizmet eksikliği:

Toplantıda öne çıkan vurgu, Üsküdar'da yaşandığı ileri sürülen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıydı. Özdemir, önceki döneme ilişkin olarak belediye başkanının rüşvet, yolsuzluk ve irtikap suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklandığını hatırlattı. Bu konuların, ilçede hizmet üretimini engellediğini ve Kentsel dönüşüm dahil birçok projenin aksadığına dair eleştirilerde bulundu.

Özdemir, Üsküdar Belediyesi kaynaklarının etkin kullanılmadığını öne sürerek, kentsel dönüşüm süreçlerinde müteahhitlerin farklı gruplara ayrıldığı ve bunun yargı tespitlerine yansıdığını söyledi. Ayrıca ruhsat ve imar müdürlüklerinde bekleyen dosya yığınına dikkat çekti; bunun vatandaşların zaman kaybına uğramasına neden olduğunu savundu.

Hizmet öncelikleri ve güncel hedefler:

Özdemir, Cumhur İttifakı olarak amaçlarının Üsküdar halkının vergi ve kaynaklarının hizmete dönmesini sağlamak olduğunu belirtti. Başta kentsel dönüşüm, ulaşım, gençlik ve kadınlara yönelik hizmetler olmak üzere geniş bir hizmet planı sözü verdi. Özdemir, yapılan itirazlara rağmen sonucun meclise ve seçmen iradesine uygun şekilde tescillendiğini ve artık polemiği kapatıp çalışmaya başlanacağını vurguladı.

Seçim sürecinde yaşanan gerilimlere rağmen, parti içi ve meclis içi uyumla hizmet seferberliğinin başlayacağı mesajı verildi. Özdemir, İstanbul genelinde CHP yönetiminde yaşandığı öne sürülen hizmet eksikliğine atıfta bulunarak, AK Parti’nin ilçe yönetimlerindeki tecrübeleriyle Üsküdar’da somut projeler üreteceklerini aktardı.

Başkanvekili Gültekin’in ilk sözleri:

Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilen Dündar Ziya Gültekin de konuşmasında, liyakatli bir kadro ile meclis üyeleriyle birlikte çalışacaklarını söyledi. Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik anlayışından öğrendiklerini belirterek tüm yurttaşlara adil ve eşit hizmet sunma taahhüdünde bulundu. Ayrıca Cumhur İttifakı ve destek veren tüm isimlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Her iki yetkili de Üsküdar’da önceliklerin arasında kentsel dönüşümün hızlandırılması, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, gençlik ve kadın projelerinin genişletilmesi olduğunu belirtti. Seçim sürecinde yaşanan gerilimlere rağmen artık sahaya dönülüp vatandaşın bekleyen taleplerine cevap verileceği bildirildi.

Özetle, AK Parti il yönetimi ve Cumhur İttifakı'nın meclis içindeki uzlaşısı sonucu Üsküdar’da başkanvekilliği görevi resmileşti; taraflar, geçmiş döneme ilişkin iddiaları gündemde tutarken önceliği hızla başlayacak hizmet programına verdiklerini açıkladı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR VE ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİLEN CUMHUR...

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR VE ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİLEN CUMHUR İTTİFAKI ADAYI DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNİN ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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