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Fidan ve ABD temsilcileri Ankara'da resmi görüşme yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa'yı kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Caner Şahin

Fidan ve ABD temsilcileri Ankara'da resmi görüşme yaptı

görüşmenin çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

katılımcılar:

Toplantıda ayrıca ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa hazır bulundu.

kabul şeklinde gerçekleşti:

Bakan Fidan, konuk heyeti kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD&#039;NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ, SURİYE VE IRAK ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ, SURİYE VE IRAK ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM BARRACK VE ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİ DANİEL ISSA İLE GÖRÜŞTÜ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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