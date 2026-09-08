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Anma programında Söke'de buluşan Tokat ve Söke belediye başkanları

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun anma programı için Söke'de Dr. Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Caner Şahin

Anma programında Söke'de buluşan Tokat ve Söke belediye başkanları

Tokat ve Söke başkanlarının buluşması:

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun anma programı dolayısıyla Söke’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile Söke Belediyesi binasında buluştu. Görüşmede Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal de hazır bulundu.

Anma programı ve anılar üzerine sohbet:

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Aydın ve Söke’deki görev dönemleri ele alındı. Katılımcılar, Vali Yazıcıoğlu’nun halkla kurduğu güçlü bağ, kamu hizmetindeki örnek yaklaşımı ve kentte bıraktığı izler üzerinde durdu; halk arasında bilinen "Süper Vali" anısı bir kez daha yad edildi.

Belediye çalışmaları ve karşılıklı davet:

Toplantıda iki genç belediye başkanı, yürüttükleri projeler ve belediyecilik uygulamaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Söke Belediye Başkanı Arıkan ziyaretin nazik bir jest olduğunu belirterek teşekkür etti. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise Söke ekibinin anma programındaki özverisi için teşekkür edip, Başkan Arıkan'ı Tokat’a davet etti.

M. KEMAL YAZICIOĞLU, DR. MUSTAFA İBERYA ARIKAN

M. KEMAL YAZICIOĞLU, DR. MUSTAFA İBERYA ARIKAN

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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