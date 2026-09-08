Karargâhta buluşma: Bayraktaroğlu ile Üstel görüşme gerçekleştirdi

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu karargâhta Üstel'i kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
görüşmenin yeri ve katılımcılar:
Görüşme, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında gerçekleştirildi. Resmi kaynaklardan yapılan kısa açıklamada toplantının gerçekleştiği duyuruldu.
GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL İLE BİR ARAYA GELDİ.
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