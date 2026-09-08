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Karargâhta buluşma: Bayraktaroğlu ile Üstel görüşme gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Caner Şahin

Karargâhta buluşma: Bayraktaroğlu ile Üstel görüşme gerçekleştirdi

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu karargâhta Üstel'i kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

görüşmenin yeri ve katılımcılar:

Görüşme, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında gerçekleştirildi. Resmi kaynaklardan yapılan kısa açıklamada toplantının gerçekleştiği duyuruldu.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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