Gümrükte tıkanan bağlantısallık: tır şoförlerinin vize sorununa AB ile çözüm arayışı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışına ihracat için gönderilen araçlar ve tır şoförlerinin karşılaştığı vize sorunuyla ilgili adımlar hakkında bilgi verdi. Konu, komisyonda AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında ele alındı; soru yönelten milletvekilleri arasında Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı da yer aldı.

Sorunun teknik zemini:

Fidan, sorunun ana kaynağının Schengen uygulamaları ve bunların sınır kontrollerindeki otomasyon olduğunu vurguladı. Açıklamada, önceki uygulamalarda sınır kapısında şoförün geçmişte kaç gün kaldığına bakılmadığı, ancak artık gelen vize verisinin makineye girildiği ve sistemin vize kuralına göre hareket ettiği belirtildi. Buna göre bir şoförün elindeki vize 180 günlük olsa bile maksimum 90 gün kalma kuralı uygulanıyor; 91. günde sistem ihlal kaydı oluşturuyor.

Bulgaristan’ın Schengen Bölgesi’ne katılımıyla birlikte AB vize uygulamalarındaki standardizasyonun arttığını, ülkelerin ihtiyari uygulamalarının azaldığını söyleyen Fidan, sınır kapılarındaki cihaz ve yazılımların bu kuralları otomatik olarak uygulamasının tıkanmaya yol açtığını ifade etti.

Geçici önlemler ve çözüm arayışı:

Fidan, süre aşımına ilişkin toplu retlerin ortaya çıktığını ve bunun aniden tıkanmaya neden olduğunu belirtti. Süreçte Bulgaristan Başbakanı ile yapılan telefon görüşmelerinin ardından geçici uzatmalar sağlandığını; ilk olarak 10 günlük, sonra bir haftalık ve ay sonuna kadar uzatma imkânı verildiğini aktardı. Fidan, "Bulgaristan Başbakanı bu konuda yardımcı oldu" diye konuştu.

Bakan ayrıca, sorunun yalnızca Türkiye için değil, AB açısından da tedarik zinciri ve pazar bağlantıları bakımından sorun teşkil ettiğine dikkat çekti. Bu nedenle Türkiye ve AB taraflarının konuyu ortak bir "bağlantısallık" meselesi olarak gördüklerini ve birlikte çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Fidan, çözüm alternatifleri olarak iki seçeneğin öne çıktığını açıkladı: biri şoförlere verilebilecek D tipi vizeler, diğeri ise ihlal kaydı bulunmayan şoförlerin sisteme dahil edilmesi. Bakan, şu anda AB ile bu seçenekleri değerlendirdiklerini ve komisyonun da konunun yeni bir düzenleme gerektirdiği kanaatinde olduğunu belirtti.

Komisyon görüşmeleri, Dışişleri Bakanı’nın sunumunun ardından diğer milletvekillerinin bütçeye ilişkin değerlendirmeleriyle devam etti. Fidan’ın açıklamaları, sınır kapılarındaki uygulama ve yazılımların ticaret akışına etkisini gözler önüne sererken, kısa vadeli kolaylaştırıcı önlemlerle birlikte daha kalıcı mekanizmalara ihtiyaç olduğunu da ortaya koydu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, TIR ŞOFÖRLERİNİN VİZE SORUNUNA İLİŞKİN, "ŞU ANDA AB İLE BERABER ÇALIŞIYORUZ. AB'YE GİDEN BAĞLANTISALLIK YOLLARINI AÇMAYA ÇALIŞIYOR. ONUN İÇİN BU KONU DA BİR BAĞLANTISALLIK SORUNU ASLINDA. ONLAR DA EN AZ BİZİM KADAR ENDİŞELİLER. BERABER ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.