Ziyaretin kapsamı ve amaç:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslar çerçevesinde beraberindeki heyetle Taşkent’teki Özbekistan İslam Medeniyetleri Merkezini ziyaret etti. Yılmaz, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve ekonomik iş birliğinin somut projelere dönüştürülmesi yönündeki beklentilerini paylaştı.

Heyet arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Ticaret Bakanlığından bir Bakan Yardımcısı, Enerji Bakan Yardımcısı, Yatırım Ofisi Başkanı ile çok sayıda iş insanı yer aldı. Yılmaz, bu katılımla yürütülen görüşmelerin ve bugün yapılacak toplantıların özellikle ekonomik ve yatırım bağlamında önemli sonuçlar doğurmasını hedeflediklerini vurguladı.

Müze gezisi ve kültürel vurgular:

Yılmaz ve beraberindekiler müzede sergilenen eserleri inceledi; merkezde yer alan koleksiyonun bölgenin köklü medeniyetini anlattığını belirtti. Ziyaretçi defterini imzalayan Yılmaz, müze hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Muhteşem bir eser, hepimiz çok etkilendik. Üç Rönesansı da anlatan bir eser; ilk Rönesans, ilk aydınlanma, ikincisi ve bugünkü Yeni Özbekistan’ı çok güzel anlatan bir eser olmuş."

Yılmaz, müzenin geçmişle bugünü ve geleceği bir araya getiren bir mekan olduğunu, yeni nesillere tarihin değerlerini aktarırken aynı zamanda geleceğe yönelik hedefler sunduğunu kaydetti. Ziyarette emeği geçenler arasında başta Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti ve bu eserlerin iki ülkenin ortak kültürel mirasının parçası olduğunu ifade etti.

Ekonomik iş birliği ve iş konseyi:

Yılmaz, Taşkent’te yüksek düzeyli bir iş konseyi oluşturulduğunu ve ilk toplantının gerçekleştirileceğini bildirdi. Konseyin Türkiye tarafından kendisi, Özbekistan tarafından ise Saida Mirziyoyeva tarafından başkanlık edileceğini belirtti. Bu mekanizmayla ekonomik ilişkilerin güçlendirilmeyi, karşılıklı yatırımların artırılmasını ve her iki ülkenin refahını yükseltecek çalışmaların hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Toplantılar çerçevesinde iş dünyasının bugün bir araya geldiğine, ikili görüşmelerde çok sayıda temasın sağlandığına dikkat çeken Yılmaz, "Temel beklentimiz bu yeni oluşturduğumuz mekanizmanın daha detaylı bir şekilde şekillenmesi" ifadelerini kullandı. Beklentiler arasında doğrudan yatırım, müteahhitlik ve hizmet sektörlerinde somut proje fikirlerinin çıkması ve bu projelerin karşılıklı destekle hızla uygulanması bulunuyor.

Yılmaz, bürokratik engellerin kaldırılması yönünde kararlı olduklarını, gerekli kolaylıkların sağlanarak projelerin daha hızlı hayata geçirilmesinin hedeflendiğini paylaştı.

Liderler arası yakın bağ ve gelecek öngörüleri:

Özbekistan’daki dönüşüm sürecine de değinen Yılmaz, son on yılda ülkede yaşanan değişimin güçlü bir siyasi irade ve yönetim sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Bu bağlamda Şevket Mirziyoyev’in reformcu yaklaşımını övdü ve Özbekistan’ın ekonomik ve uluslararası alandaki konumunu daha da yükselttiğini ifade etti.

Yılmaz ayrıca Türkiye ile Özbekistan liderleri arasında güçlü bir diyalog olduğunu vurguladı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mirziyoyev’i benzer nitelikte, reform yapmaktan çekinmeyen liderler olarak tarif etti. "Önümüzdeki dönem Özbekistan’ı birçok açıdan çok iyi bir yerde göreceğiz" diyerek, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin bu süreci destekleyeceğini söyledi.

Ziyaretin sonunda Yılmaz, hem iki lider hem de Özbek halkına selam ve en iyi dileklerini iletti; bu temasların kültürel ve ekonomik alanlarda karşılıklı faydaya dönüşmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan’ın başkenti Taşkent’teki temasları kapsamında Özbekistan İslam Medeniyetleri Merkezi'ni ziyaret etti. Yılmaz, "Amacımız her iki ülkenin de refahını yükseltecek çalışmalar yapmak. Gerek doğrudan yatırım olarak, gerek müteahhitlik, gerek hizmet sektörlerinde birçok alanda somut proje fikirlerinin çıkmasını bekliyoruz" dedi.