İETT'de filo yıprandı, bütçe açığı borçlanmayla kapatılacak iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ndeki İETT 2027 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti Meclis Üyesi Adem Yıldız kurumun finansman yapısı ve filo yönetimini eleştirdi. Yıldız, İETT’nin bütçe dengesi, araç tedariki ve bakım-onarım harcamalarındaki artışa dikkat çekerek İBB yönetiminden şeffaflık talep etti.

bütçe açığı ve borçlanma planı:

Yıldız, İETT’nin 2027 yılı gider bütçesinin 103 milyar lira, sübvansiyon ve hibeler dahil gelirinin ise 85,2 milyar lira öngörüldüğünü belirtti. Aradaki 17,8 milyar liralık farkın borçlanmayla kapatılmasının planlandığını söyleyen Yıldız, bu miktarın 14 milyar lirasının İBB’den, 2,8 milyar lirasının diğer iç borç kaynaklarından ve 1 milyar lirasının dış borçlanmayla karşılanacağının belirtildiğini aktardı.

Yıldız ayrıca İETT’nin kendi gelirinin 35,7 milyar lira olduğunu, İBB’den öngörülen sübvansiyonun 1,5 milyar lira, hibenin ise 48 milyar lira olduğunu kaydetti ve bütçe belgelerinde yer alan 99,2 milyar liralık tutara ilişkin açıklama istedi. Yıldız, mecliste "Borç almakla gelir elde etmek aynı şey değildir" sözünü kullanarak borçlanma kaleminin açıkça gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

otobüs alımları ve filo yaşı:

Meclisteki konuşmasında Yıldız, İBB yönetiminin daha önce verdiği otobüs alım taahhütlerine dikkat çekti. 2025 için 555, 2026 için önce 662 ardından 760 araç sözü verildiğini ancak kendilerine sunulan belgelerde yeni araç alımına dair kayıt görünmediğini belirtti. 2027 hedefinin ise 650 yeni araç olduğunu söyleyen Yıldız, önceki dönem hedefleriyle birlikte toplam 1.410 araçlık bir büyüklüğün gündemde olduğunu aktardı.

Filo yaşına ilişkin değerlendirmede Yıldız, 2019 yılında ortalama filo yaşının 5,5 olduğunu, 2026'da ise ortalamanın 12’nin üzerine çıktığını belirterek "Partiyi yenilediniz ama filoyu yenileyemediniz" ifadelerini kullandı. Yeni araç teslimlerindeki belirsizliğin mevcut filonun bakım ihtiyacını artırdığını, bu nedenle teslimat ve kayıt bilgileriyle ilgili açıklama yapılması gerektiğini söyledi.

bakım-onarım giderleri ve hizmet kalitesi:

Yıldız, İETT’nin bakım ve onarım giderlerinin bütçe içindeki payının 2019’da yaklaşık yüzde 11 düzeyinde iken 2026’da yüzde 29a yükseldiğini, yani yaklaşık 2,6 kat arttığını aktardı. Aynı dönemde akaryakıt giderlerinin bütçe içindeki payının yaklaşık 9 puan gerilediğini belirten Yıldız, bu artan bakım giderlerinin hizmet kalitesine nasıl yansıdığının açıklanmasını talep etti.

Araçların sefere hazır olma durumuna ilişkin veriler de konuşmada yer aldı. Yıldız’ın aktardığı tarihlere göre; 1 Ocak’ta 3 bin 520 otobüsten 509u, 1 Nisan’da 3 bin 517 otobüsten 568i, 1 Temmuz’da 3 bin 516 otobüsten 656sı, 2 Ekim’de ise 3 bin 514 otobüsten 558i sefere hazır halde değildi. Bazı tarihlerde "her beş otobüsten birinin" sefere hazır olmadığına dikkat çeken Yıldız, Beyaz Masa’ya yapılan otobüs gecikmeleri ve sefer iptalleriyle ilgili başvuru sayısının 195 bin 51 olduğunu aktardı.

Yıldız, konuşmasında otobüslerin plaka, teslim tarihi, mülkiyet durumu ve hangi filoya kaydedildiğinin açıklanmasını isteyerek İBB yönetiminden somut bir filo yenileme takvimi talep etti. Meclis tartışması, İETT bütçesinin finansman kaynakları ve hizmet kalitesi arasındaki ilişkinin şeffaflaşması gerektiğini öne çıkardı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ'NDEKİ İETT 2027 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE SÖZ ALAN AK PARTİ MECLİS ÜYESİ ADEM YILDIZ, KURUMUN 17,8 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE AÇIĞININ BORÇLANMAYLA KAPATILACAĞINI VE OTOBÜS ALIM VAATLERİNİN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ BELİRTTİ.