Kızılelma'nın envantere alınması tarihi bir adım oldu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar Kızılelma'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındığını duyurdu ve bu adımı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanının paylaşımı ve vurguları:

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihi bir gün. Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız; yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı. Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum".

Mesajında projenin uzun soluklu emeklerin ürünü olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılelma'nın envantere katılmasının ordunun yeteneklerine katkı sağlayacağına olan inancını yineledi ve gelişmenin ülke için hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "BAYRAKTAR KIZILELMA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞIMIZ; YILLAR SÜREN ÇALIŞMALARIN, BÜYÜK EMEKLERİN SONUNDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN ENVANTERİNE ALINDI" DEDİ.