Gümüşhane Şiran'da ormanlık alanda kazı operasyonu: üç şüpheli gözaltında

Jandarma suçüstü müdahalesi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Kavakpınarı köyünde orman nitelikli alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu 3 şahıs kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Olay yerinde ele geçirilen malzemeler:
Kontrollerde, 2 adet beton delici, 1 adet kazma, 1 adet keser, beton delici uçları, 1 adet benzinli jeneratör, 1 adet cep telefonu, 100 metre elektrik kablosu, 50 metre ip ve kova, 25 metre ipli merdiven ile benzin ele geçirildi.
Gözaltı ve adli süreç:
Yakalanan şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma yürütülüyor.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
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