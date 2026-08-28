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Gümüşhane Şiran'da ormanlık alanda kazı operasyonu: üç şüpheli gözaltında

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde jandarma, ormanlık alanda izinsiz kazı yapan üç kişiyi suçüstü yakalayarak aletlere el koydu; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gümüşhane Şiran'da ormanlık alanda kazı operasyonu: üç şüpheli gözaltında

Jandarma suçüstü müdahalesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Kavakpınarı köyünde orman nitelikli alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu 3 şahıs kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ele geçirilen malzemeler:

Kontrollerde, 2 adet beton delici, 1 adet kazma, 1 adet keser, beton delici uçları, 1 adet benzinli jeneratör, 1 adet cep telefonu, 100 metre elektrik kablosu, 50 metre ip ve kova, 25 metre ipli merdiven ile benzin ele geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Yakalanan şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma yürütülüyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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