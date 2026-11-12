MSKÜ'lü bilim insanı karakulak çalışmalarını küresel platforma taşıdı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin İlemin, IUCN bünyesindeki Türlerin Yaşamını Sürdürme Komisyonu (SSC) içindeki Yaban Kedileri Uzman Grubuna katılarak Türkiye’de yürüttüğü saha ve genetik çalışmaların uluslararası bilim ağında temsil edilmesini sağladı.

IUCN ve uzman grubun rolü:

IUCN (Dünya Doğa Koruma Birliği), 1948’de kurulan ve merkezî yönetimi İsviçre’de bulunan, Birleşmiş Milletler’de resmî gözlemci statüsüne sahip uluslararası bir kuruluş olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik bilimsel değerlendirmeler yapıyor. SSC içinde yer alan Yaban Kedileri Uzman Grubu ise 65 ülkeden 200’ü aşkın bilim insanı, yaban hayatı yöneticisi ve doğa koruma uzmanını bir araya getiriyor. Grup; yaban kedilerinin IUCN Kırmızı Liste değerlendirmeleri, koruma stratejileri, tür eylem planlarının geliştirilmesi ve uluslararası bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesine odaklanıyor.

İlemin’in saha çalışmaları ve katkıları:

Doç. Dr. Yasin İlemin, Türkiye’de yaban hayatının araştırılması ve korunmasına yönelik projelerde ilgili bakanlık ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütüyor. Başta karakulaklar olmak üzere yabani memeli türleri üzerine odaklanan İlemin; türlerin yaşam alanı kullanımları, popülasyon yapıları, genetik çeşitlilikleri ve karşı karşıya oldukları tehditleri bilimsel yöntemlerle inceliyor.

İlemin, saha çalışmalarında fotokapan ve radyo vericileri kullanarak elde ettiği gözlem ve hareket verilerini, laboratuvar ortamında yürüttüğü genetik analizlerle destekliyor. Bu yöntemsel bütünlük, türlerin ekolojik ve genetik durumuna ilişkin sağlam veri üretmesine olanak tanıyor ve koruma politikalarına dayanak oluşturabilecek bulgular sağlıyor.

Araştırmacının çalışma konuları arasında Türkiye’deki karakulak popülasyonunun genetik yapısı ile farklı yaban kedisi türlerinin aynı coğrafyadaki birlikte yaşama örüntüleri yer alıyor. Ayrıca İlemin, Yaban Kedileri Uzman Grubunun karakulak için yürüttüğü Yeşil Statü değerlendirme çalışmalarına katkı sunuyor.

Bunun yanı sıra İlemin, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütüyor; bu üyelik sayesinde MSKÜ’de gerçekleştirilen biyolojik çeşitlilik araştırmalarının uluslararası bilimsel iş birlikleriyle daha görünür ve etkili hale gelmesi hedefleniyor. Üyeliğin, Türkiye’deki saha çalışmalarından elde edilen bilgi ve deneyimin küresel koruma çabalarına aktarılmasına ve yabani türlerin geleceğine yönelik ortak çalışmalar geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

MSKÜ’LÜ BİLİM İNSANI DOÇ. DR. YASİN İLEMİN ‘KÜRESEL YABAN HAYATI KORUMA’ AĞINA KATILDI