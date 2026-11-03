Gümüşhane'de rampadan hızlanan otomobil önce başka araca sonra kaldırıma çarptı

kaza oluşu:

Olay, öğle saatlerinde Eskibağlar Mahallesi'nde şehir merkezine bağlanan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. idaresindeki 06 H 7711 plakalı otomobil rampa aşağı ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle hızlandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç önce önünde seyreden Y.K. yönetimindeki 61 AAK 644 plakalı otomobile çarptı, ardından karşı şeride geçerek kaldırım ve korkuluklara çarpıp durabildi.

Kazanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, çarpışma anı ve aracın duruş biçimi olay yerindeki görgü tanıklarının ifadesine göre dikkat çekti.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü E.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanındaki 1 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; ekipler olay yerinde delil çalışması yaparken, olayın oluş nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.

GÜMÜŞHANE’NİN ESKİBAĞLAR MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ÖNÜNDE SEYREDEN BAŞKA BİR ARACA ÇARPTIKTAN SONRA KALDIRIM VE KORKULUKLARA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.