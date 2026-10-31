Gümüşhaneli tasarımcı unutulan mezarları ve çeşmeleri yeniden görünür kılıyor

Gönüllülükle başlayan yerel bir dönüşüm:

Neslihan Turan Nas, Gümüşhane kent merkezinde okuması zorlaşmış mezar taşları ile ortak kullanım alanı olan çeşmelerde gönüllü bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. İç mekân tasarım uzmanı ve duvar sanatçısı olan Nas, 8 yıldır kentte butik atölye işletiyor ve mesleki birikimini toplum hizmetine dönüştürdü. Emirler Mezarlığı'nda isimleri silinmiş taşları fark etmesiyle birlikte yanında getirdiği temizlik malzemeleri, fırça ve boyalarla bakımsız kalan alanları yenilemeye başladı; zamanla çevresindeki arkadaşları da çalışmalara katıldı.

Mezar taşlarını okunur hâle getirmek:

Nas, mesleki becerilerini kullanarak Emirler Mezarlığındeki mezar taşlarındaki yazıları yeniden okunur hâle getirdi. Bu çalışmayı başlatma nedenini şu sözlerle ifade ediyor: "Mezar taşı deyip geçmememiz gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü mezar taşları bir ailenin hatırası. Hayatını kaybeden kişinin isminin okunabilir olması bile benim için çok önemliydi." Mesleki tecrübesi sayesinde malzeme temininde sorun yaşamadığını belirten Nas, mezar ziyaretlerine fırça, boya ve temizlik malzemelerini götürdüğünü söylüyor: "Mezar ziyaretine giderken yanıma fırçamı, boyamı ve temizlik malzemelerimi alıp ‘Neden olmasın?’ diyerek başladım. Bir mezar taşının isminin dahi okunabilir olması benim için çok kıymetliydi."

Çeşmelerde estetik ve hijyen çağrısı:

Mezar taşlarındaki çalışmayı kent merkezindeki çeşmelere de taşıyan Nas, bu alanların çocuklar ve vatandaşların ortak kullanımında olduğunu vurguluyor. Çeşmelerin temizliği ve boyanmasıyla hedefinin hem estetik hem de hijyen olduğunu belirtiyor: "Çocuklar çeşmeleri daha temiz kullansın, vatandaşlarımız da daha temiz bir alanda su ihtiyacını gidersin istedim."

Tek başına başladığı çalışmalarda kimi çeşmelerin temizliği ve boyaması için saatlerce emek harcadığını anlatan Nas, daha sonra arkadaşlarını da gönüllü çalışmalara davet etti. Amacının çevresindekileri benzer bir duyarlılığa teşvik etmek olduğunu söylüyor ve çevreden gelen olumlu tepkilerin motive edici olduğunu ekliyor: "Bir kişiye bile farkındalık kazandırabiliyorsam ne mutlu bana."

Evli ve iki kız çocuğu annesi olan Nas, vatandaşlara büyük harcamalar gerektirmeden kendi imkânları ölçüsünde çevrelerine katkıda bulunma çağrısında bulunuyor: "Herkes elinden geldiğince, büyük paralar harcamadan, kendi imkânlarıyla çevresini güzelleştirmeye çalışsın. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, kendi gücü yettiğince bir şeyler yapabilirse gerçekten çok mutlu olurum."

GÜMÜŞHANE’DE 8 YILDIR İŞLETMECİLİK YAPAN İÇ MEKÂN TASARIM UZMANI VE DUVAR SANATÇISI NESLİHAN TURAN NAS, ŞEHİR MERKEZİNDEKİ OKUNMAZ HALE GELEN MEZAR TAŞLARI İLE ORTAK KULLANIM ALANI OLAN ÇEŞMELERİ GÖNÜLLÜ OLARAK TEMİZLEYİP BOYADI.