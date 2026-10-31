Nazilli millet bahçesi gençlere çok yönlü bir merkez kazandırdı

tesis yeniden kazandırıldı:

Aydın Nazilli’de, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Nazilli Şehir Stadı alanında yeniden düzenlenen Millet Bahçesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilerek Nazilli Gençlik Merkezi haline getirildi. Uzun yıllar Nazilli Polis Okulu ve son dönemde Nazilli Millet Bahçesi olarak kullanılan alanda yapılan restore sonrası tesisin tanıtımı yapıldı; ilçedeki okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker ve Nazilli Gençlik Merkezi Müdürü Önder Baycan Taşdemir tesisi gezip bilgi aldı.

Tesis, 34 bin metrekarelik alana kurulu şekilde yeniden dizayn edildi ve öğrenciler ile spor kulüplerinin kullanımına açılacak. Yeni düzenleme; açık ve kapalı eğitim alanlarının yanı sıra sosyal ve sportif donatılarıyla bölge gençliğine kapsamlı bir hizmet sunmayı hedefliyor.

eğitim ve etkinlik atölyeleri:

Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan beş sınıfta çocuk ve gençlere yönelik çeşitli atölye ve kurslar planlandı. Merkezde resim, el sanatları, yabancı dil, bilgisayar, robotik kodlama, tiyatro ile birlikte müzik alanında gitar, keman, bağlama ve piyano eğitimleri verilecek. Açık ve kapalı alanlarda kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra gençlere yönelik eğitim programları düzenlenecek.

Spor altyapısı da geniş tutuldu: tesiste tenis kortu, basketbol sahası, voleybol sahası, halı saha, futbol sahası, açık hava sineması, kafeterya ve kütüphane bulunuyor. Bu donanım, hem okul ders programlarının hem de kulüp faaliyetlerinin burada icra edilebilmesine olanak sağlayacak.

yetkililer ne dedi:

Güven Eker, Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, yaptığı bilgilendirmede şunları söyledi: "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak tesislerimiz depreme dayanıksız çıktığı için yıkıldı ve şu anda ilçe müdürlüğü ve Gençlik Merkezi olarak burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Tesisimizde farklı branşlarda spor alanlarımız var. Bu alanlarımız öğrencilerimize ve kulüplerimize açık. Buralara öğrencilerimizi ve sizleri bekliyoruz. Bizimle iletişime geçtiğiniz zaman sizlere buradaki çalışma saatleri ile ilgili bilgilendirme yapıp öğrencilerimizi burada hem Gençlik Merkezi’nde kültürel etkinlikler olarak hem de sportif anlamda hizmet vereceğiz. Bu konuyla ilgili sizlere gelen, bazı okullarımıza yetebildiği kadar antrenörler de görevlendirdik. Bu konuyla ilgili okullarınızda, ihtiyaç duyduğunuz veya çalıştırıcılarla ilgili bir sıkıntı yaşadığınız zaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile veya bizlerle direkt irtibat kurduğunuzda sizlerin yanında olmaya, desteklemeye devam edeceğiz"

Erdinç Güner, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü ise amaçlarının tesisin tanıtılması ve öğrencilerin azami fayda sağlaması olduğunu vurguladı: "Amacımız, bu tesisi tanımak, tanıtmak, öğrencilerimizi buradan azami şekilde faydalandırmaktır. Öğrencilerimizin ve okullarımızın tesisi kullanmasını talep ediyoruz. Yapılacak planlama dahilinde burada dersler ve müsabakalar yapabilirsiniz. Çocuklara buraları tanıtacaksınız. Gezi faaliyeti yapabilirsiniz. Gençlik Merkezi’mizin yöneticileriyle kuracağınız iletişim sonucunda buranın aktif bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Özellikle okullardaki güvenlik sorununu aşmanın en güzel yolu çocuklarımızı sporla buluşturmak, spor yaptırmaktır. Bizler bunu amaçlıyoruz. Bu yüzden sizleri burada topladık. Gezeceğiz ve tesisleri göreceğiz. Bu toplantının amacı burayı tanıtmak ve burayı aktif bir şekilde kullanmak"

Önder Baycan Taşdemir, Nazilli Gençlik Merkezi Müdürü, tesisin tefrişatının tamamlanmasının ardından atölye ve kütüphane hizmetinin başlayacağını belirtti: "Gençlik Merkezi’nde kütüphanemiz olacak, eğitim atölyelerimiz olacak. Resim, müzik, tiyatro, dil atölyelerinin hepsini açacağız. Şu an tefrişatımızın yapılmasını bekliyoruz. Çok yakın zamanda tefrişatımız yapıldığı zaman faaliyetlerimize başlayacağız. Ne zaman sizlerle ilgili bir program yapsak çok yakından ilgileniyorsunuz ve son derece yardımcı oluyorsunuz. Bu vesileyle öncelikle teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı Aydın’ın birçok bölgesine gezilere götürüyoruz. Buradan faydalanmak için bizlerle mutlaka iletişime geçin"

Yetkililer, okulların ihtiyaç durumuna göre antrenör desteği sağlanacağını ve tesisin hem ders hem de müsabaka kullanımına uygun hale getirileceğini belirtti. Tanıtım toplantısının hedefi, okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenlerinin tesisi tanıması ve öğrencilerin buradan azami şekilde yararlanmasının sağlanması olarak açıklandı.

NAZİLLİ'DE GENÇLİK MERKEZİ OKULLARIN HİZMETİNE AÇILIYOR