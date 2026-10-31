Bozüyük'te beş kategoride hızlı satranç turnuvası tamamlandı

turnuva sonuçları:

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen hızlı satranç turnuvası, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilecik Satranç İl Temsilciliği ortaklığında Bozüyük Metristepe Kültür Merkezinde yapıldı. Etkinlikte toplam 62 lisanslı sporcu, beş tur üzerinden gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Turnuva beş ayrı kategoride düzenlendi: 8 yaş kızlar, 8 yaş genel, 9 yaş genel, 10 yaş genel ve 14 yaş genel. Müsabakaların tamamlanmasının ardından her kategoride dereceye giren sporculara ödüller takdim edildi; ödüller, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Erdem tarafından verildi.

turnuvanın yönetimi ve hakem kadrosu:

Organizasyonda görev yapan hakem grubunda toplam 6 kişi yer aldı. Müsabakaların başhakemi Emrah Yılmaz, başhakem yardımcısı ise Özge Yiğittap oldu. Görev dağılımı ve hakem kadrosunun etkin yönetimi, beş tur sonunda müsabakaların düzenli ve güvenli şekilde tamamlanmasını sağladı.

gelecek takvim ve organizasyon notları:

Bilecik Satranç İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, turnuva sonrası yaptığı açıklamada organizasyona katkı sağlayan antrenörlere, hakemlere, sporcu velilerine ve destek veren kurumlara teşekkür etti. Babaoğlu, 2026-2027 satranç sezonu faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda süreceğini ve kasım ile aralık aylarında il birinciliği turnuvalarının düzenleneceğini belirtti.

Satranç sporuna ilgi duyan tüm sporcularımızı yaklaşan turnuvalara davet ediyorum, diye konuşan Babaoğlu, turnuva duyuruları, başvuru şartları ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgilere bilecik.tsf.org.tr adresinden ulaşılabileceğini hatırlattı.

HIZLI SATRANÇ TURNUVASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU